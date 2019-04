À quoi s’attendre de la conférence des développeurs de Facebook?

Les 365 derniers jours ont été parmi les plus éprouvants de l’histoire de Facebook. Début 2018, quelques semaines avant la dernière F8, le scandale Facebook-Cambridge Analytica éclatait, ouvrant un chapitre peu reluisant du parcours du réseau social qui ne s’est pas encore achevé.

Depuis, les scandales se sont enchaînés à un rythme essoufflant pour la firme californienne, critiquée de toutes parts pour sa mauvaise gestion des données des utilisateurs et pour son inefficacité à s’occuper de la prolifération des fausses nouvelles et des groupes extrémistes ou conspirationnistes.

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a notamment indiqué que Facebook a commis des « violations graves aux lois canadiennes » et n’a pas respecté ses engagements en matière de protection des renseignements personnels des Canadiens, la semaine dernière.

On apprenait par ailleurs aussi la semaine dernière que Facebook se prépare à devoir payer une amende de 3 à 5 milliards de dollars aux États-Unis pour avoir mal protégé les données personnelles de ses utilisateurs. Un montant qui représente un pourcentage non négligeable du chiffre d’affaire annuel de l’entreprise, situé à 15,1 milliards de dollars américains.

Ce contexte risque fort d’être l’éléphant dans la pièce au Centre des congrès McEnery de San Jose, mardi. L’an dernier, peu de temps après avoir essuyé une pluie de questions devant le congrès américain, Mark Zuckerberg n’avait pas hésité à aborder ces sujets difficiles et à proposer des solutions. Il serait surprenant qu’il ne fasse pas de même cette année, dans l’une de ses rares allocutions publiques.

Le futur de Facebook

Ce discours sera aussi l’occasion pour Mark Zuckerberg de préciser sa vision du futur de Facebook. Le PDG de l’entreprise a en effet annoncé en début d’année qu’il comptait transformer le réseau social en une plateforme plus axée sur les messages instantanés et sur les petits cercles privés. Cette proposition tranche fermement avec l’image actuelle de Facebook, avec son fil d’actualités, ses profils ouverts, ses pages et ses groupes de discussion.

Et comme chaque année, le patron du plus grand réseau social au monde présentera les nouvelles fonctionnalités qui feront leur apparition au cours de la prochaine année. L’an dernier, on avait appris l’existence de Facebook Dating, un service de rencontre, et d’une refonte du service de messagerie Messenger.

Quelles surprises attendent les utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus cette année? Il faudra attendre le début de la conférence, à 13h (heure avancée de l’Est) pour le savoir.