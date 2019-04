Démocratie Québec change d'image

Le lien qui apparaît entre les lettres D et Q représente le souhait, pour le parti, que Québec soit avant tout une ville accessible.

« On s'inscrit avec une image forte et un discours qui est extrêmement inclusif et il faut le rappeler. Les forums de consultation citoyenne à Québec sont de plus en plus pauvres. On veut être la voix des citoyens », explique le conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau.

Le vert du logo représente l’importance de la planification d’une ville verte, responsable et en santé, alors que le bleu, couleur officielle de la Ville de Québec, exprime le respect que Démocratie Québec dit avoir pour les citoyens, les quartiers et les cultures de Québec.

« C'est aussi une façon de se donner un nouveau départ, de dire voici où on est rendus et ce qu'on a devant nous », ajoute Jean Rousseau.

Les résultats de la dernière élection ont été difficiles pour Démocratie Québec. Le parti tente maintenant de recruter de nouveaux appuis en vue des prochaines élections municipales.

« On cherche des gens qui sont prêts à s'impliquer au sein du conseil d'administration pour travailler à la mobilisation », souligne Jean Rousseau.

