Vaccination contre la rougeole : la N.-É. est en queue de peloton au pays

La Nouvelle-Écosse est la province canadienne avec le plus faible taux de vaccination contre la rougeole. En comptant les territoires, seul le Nunavut a un taux plus faible.

Les données de 2013 de l’Agence de la santé publique du Canada montrent que 71,7 % des enfants de sept ans de la Nouvelle-Écosse ont reçu leurs deux doses du vaccin contre la rougeole. La moyenne canadienne est de 85,7 %.

La docteure Jessica Jackman, spécialiste en santé publique, dit qu’il est crucial que les Néo-Écossais comprennent l’importance des vaccins contre les maladies contagieuses.

Ce qu’on veut faire en santé publique, c’est que la population voit la vaccination comme toute autre stratégie de prévention , dit-elle. Quand vous conduisez votre voiture, vous attachez votre ceinture de sécurité sans même y penser. C’est ce qu’on veut avec les vaccins.

Jessica Jackman ne sait pas pourquoi le taux est si bas en Nouvelle-Écosse. Ce pourrait être à cause des fausses informations auxquelles les gens ont été exposés, ou la difficulté d’obtenir le vaccin selon l’endroit où ils vivent.

La docteure Jessica Jackman constate que les médias sociaux facilitent la propagation de fausses informations sur les vaccins depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / CBC/Brian MacKay

L’émergence du mouvement antivaccination et les réserves face à la vaccination, ces dernières années, inquiètent la docteure Jackman et d’autres médecins qui constatent la réapparition de maladies qu’on croyait disparues au Canada. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme d’ailleurs que l’hésitation à la vaccination est l'une des dix plus importantes menaces à la santé publique mondiale en 2019.

L’OMS précise que la vaccination est l'une des façons les plus efficaces et les moins coûteuses de prévenir les maladies contagieuses. Elle estime que les vaccins sauvent de deux à trois millions de vies par année.

Jessica Jackman note que les nouvelles technologies, comme les médias sociaux, facilitent la propagation de fausses informations sur la sécurité des vaccins, sur leur efficacité et sur la gravité des maladies qu’ils préviennent.

Des plaques rouges apparaissent sur le visage de la personne atteinte de rougeole et se propagent sur le corps. L'éruption peut durer de 4 à 7 jours. Photo : Radio-Canada / CBC

Elle indique que ceux qui refusent de se faire vacciner mettent leur propre santé en danger, en plus de menacer celle des autres. Il faut qu’un grand nombre de personnes soient vaccinées pour empêcher la propagation de maladies qu’on ne voit pas normalement au Canada et pour protéger les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales , dit-elle.

Avec les informations d'Alex Cooke, de CBC