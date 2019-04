Transat AT en pourparlers avec des acheteurs potentiels

L'entreprise québécoise Transat AT, propriétaire d'Air Transat, pourrait être vendue. Elle a annoncé mardi être en discussions préliminaires avec différentes parties intéressées à faire son acquisition. Toutefois, « il n'y a aucune garantie qu'une transaction sera conclue », a-t-elle signalé.

Transat AT a mis sur pied un comité spécial d'administrateurs indépendants qui sont chargés d'évaluer les différentes « manifestations d'intérêt » qu'elle a reçues, avec l'assistance de conseillers financiers et juridiques.

Elle a fait cette annonce alors qu'elle s'apprêtait à tenir son assemblée annuelle des actionnaires, mardi, à Montréal, où elle est établie.

« Les discussions sont à un stade préliminaire et aucune décision n'a été prise à l'égard d'une transaction potentielle », a affirmé le président et chef de la direction de Transat AT, Jean-Marc Eustache, au début de l'assemblée.

Les effets de cette annonce sur l'action de Transat AT n’ont pas tardé. À la Bourse de Toronto, vers 10 h 35, le titre gagnait 2,85 $, ou 50,26 %, pour atteindre 8,52 $.

On ignore qui sont les joueurs qui souhaitent faire l’acquisition de Transat AT, qui compte quelque 5000 employés. Si un autre groupe canadien déjà dans le marché du voyage ou du transport aérien – comme Air Canada, Vacances WestJet ou Sunwing Airlines – devait en prendre les commandes, le marché pourrait devenir le théâtre d’une concurrence moins importante et les prix pourraient augmenter.

Transat AT a récemment entrepris la mise sur sur pied d'une chaîne d'hôtels installés sur les plages de plusieurs destinations soleil. Elle espère être ainsi positionnée devant ses rivales.

« Cette situation n'a aucune incidence sur les clients ou les employés de Transat, ni sur ses opérations, qui se poursuivent comme à l'accoutumée », a affirmé la société.

Transat AT a été fondée il y a 33 ans par un groupe d'hommes d'affaires, dont Jean-Marc Eustache et l'actuel premier ministre François Legault. Ce dernier a quitté l'entreprise en 1997 avant de faire le saut dans l'arène politique.

Le principal actionnaire du voyagiste est aujourd’hui la firme Letko, Brosseau et Associés, avec une participation de 18,14 %, devant le Fonds de solidarité FTQ, propriétaire à hauteur de 11,58 %. La Caisse de dépôt et placement du Québec détient également une participation de 5,84 %.