Tensions au Venezuela après un affrontement opposant Guaido aux fidèles de Maduro

Les échauffourées ont éclaté autour de la base aérienne de Caracas où plus tôt, dans la matinée, Juan Guaido avait annoncé qu’un groupe de militaires s’était soulevé contre le gouvernement dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Ce n’est pas la première fois que Juan Guaido, qui s’est autoproclamé chef d’État par intérim en janvier, appelle au soulèvement. Mais jamais auparavant ne l’avait-il fait entouré d’hommes en uniforme sur une base militaire située au cœur de la capitale.

Juan Guaido invite la population et l'armée à le soutenir pour mettre fin « définitivement à l'usurpation de Nicolas Maduro », le président réélu l'an dernier à la tête du pays lors d'un scrutin présumément frauduleux. Une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et le Canada, ont reconnu Juan Guaido comme président intérimaire du Venezuela et réclament le départ de Nicolas Maduro.

Mardi, Washington a réaffirmé son appui sans failles à Juan Guaido, encourageant le peuple vénézuélien dans sa « quête de liberté et de démocratie », comme l'a publié sur Twitter le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

En janvier, alors que Juan Guaido entamait son offensive pour déloger Maduro, ce dernier avait accusé Washington de fomenter un coup d'État. Le président Maduro bénéficie notamment de l'appui de la Russie, de la Chine et de Cuba.

Il n'est pas clair à ce stade combien de civils et de membres de l'armée vénézuélienne se sont détournés de Maduro pour appuyer l'opposant Guaido. Mardi, des centaines de personnes étaient aux côtés de Juan Guaido, à proximité de la base militaire.