Inondations : retour en classe à Sainte-Marie

À l'école Maribel, trois classes ont été inondées au sous-sol ainsi qu'une salle commune. Une classe a été réaménagée ailleurs dans l'école, alors que deux autres classes ont été déménagées temporairement à l'école Monseigneur-Feuiltault.

La fille de Daniel Doucet fait partie des élèves qui ont changé d'école.

« Elle est transférée pour le reste de l'année parce qu'elle est dans une classe spécialisée. Elle regardait un peu partout, c'était nouveau pour elle. Son éducatrice, qui l'accompagne le matin, était avec elle. Ça va bien aller. Je ne suis pas inquiet », affirme-t-il.

Ressources supplémentaires

Des ressources supplémentaires sont déployées dans les deux écoles pour soutenir les élèves ou le personnel victimes des inondations, tant à l'école qu'à leur résidence.

« Les enseignants connaissent bien les enfants. Ils peuvent voir facilement au niveau psychologique si le comportement d'un enfant est différent. On a des psychologues qui sont là ce matin en plus grand nombre. Les enseignants savent rapidement vers qui référer les enfants. On va vérifier rapidement aussi avec le service de garde si les lunchs sont différents », explique le directeur de l'école Maribel, Dominic Flamand.

Le retour en classe semble bien se dérouler dans l'ensemble, selon lui.

« Les enfants, leur plus grosse crainte ce matin, c'est "est-ce que mon gymnase est correct?" Dans les circonstances, on trouve que ce sont de bonnes nouvelles », souligne Dominic Flamand.

Avec les informations de Pascal Poinlane