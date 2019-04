Un Vancouvérois plaide non coupable dans le scandale des admissions universitaires

L'homme d'affaires vancouvérois David Sidoo a plaidé non coupable au chef d'accusation de complot en vue de blanchiment d'argent et pour son rôle présumé dans les admissions frauduleuses dans des universités américaines.

L'avocat de David Sidoo, Richard Schoenfeld, dit qu'un acte de mise en accusation avait été prononcé devant le tribunal de district américain du Massachusetts, accusant son client d'avoir transféré environ 100 000 $ en janvier 2013 d'un compte au Canada à un compte en Californie.

L'acte d'accusation allègue que l'argent était au nom de la société de préparation aux examens d’admission appelée « la Clef [The Key] », qui est décrite comme étant un organisme à but lucratif offrant des services de conseils et de préparation aux épreuves d’évaluation normalisées (SAT).

David Sidoo, un ancien joueur de la Ligue canadienne de football âgé de 59 ans et philanthrope de renom, a déjà plaidé non coupable de complot en vue de commettre une fraude par transfert d’argent dans le cadre du scandale.

Un acte d'accusation en mars allègue que David Sidoo aurait payé 200 000 $ pour que quelqu'un puisse passer les épreuves d’évaluation normalisées (SAT) au nom de ses deux fils, et qu'il aurait également payé un montant dont la somme n’a pas été divulguée pour que quelqu'un vienne à Vancouver et écrive un examen de fin d'études secondaires au nom de son fils aîné.

David Sidoo fait partie des 19 parents, dont l'actrice Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli, qui font face à une accusation de blanchiment d'argent dans un nouvel acte d'accusation datant du 9 avril.

David Sidoo risque une peine maximale de 20 ans de prison. Aucune des accusations portées contre lui n’a été prouvée en cour.