Caserne de pompiers inondée à Sainte-Marie : « on a éteint des feux en zodiac »

Le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, admet qu’une importante réflexion est en cours et que des discussions auront lieu avec le gouvernement pour déménager la caserne.

« Il y a quelques feux qui ont été [combattus] par les pompiers en zodiac. On avait relocalisé nos camions à l’extérieur du périmètre, mais tous les équipements étaient demeurés à l’intérieur de la caserne ».

Les décideurs ont aussi été forcés de déménager leurs pénates de l’hôtel de ville, également isolé en raison des inondations historiques.

Éventuellement, il va falloir sortir ça d’ici, [les bâtiments] du centre-ville. C’est impensable. On a été obligé de se transférer ailleurs parce qu’on ne pouvait plus fonctionner. Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Les sinistrés ont sorti une quantité impressionnante de débris de leurs résidences inondées. Photo : Radio-Canada

Rénover ou partir?

De nombreux citoyens sont aussi amenés à prendre des décisions majeures sur leur avenir au centre-ville de Sainte-Marie. Certains ont perdu beaucoup de biens précieux comme en témoigne cette montagne de débris observée en début de semaine.

Cette catastrophe pourrait se reproduire dans quelques années. Vaut-il mieux rénover ou partir?

Le choix s’impose pour une douzaine de propriétaires du centre-ville de Sainte-Marie qui ne retourneront jamais chez eux parce que leur résidence est une perte totale.

Par contre, pour tous les autres citoyens, il y en a plusieurs qui se questionnent. Les gens se demandent : « qu’est-ce qu’on va faire? Quel est mon futur?” ». Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Ces citoyens sortent des débris de la maison. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Des sinistrés épuisés

Environ 1500 sinistrés ont d’ailleurs assisté lundi soir à une rencontre avec la Sécurité publique au sujet du programme gouvernemental d'indemnisation.

« Pour plusieurs, ce sont des maisons centenaires, ce sont leurs fonds de pension. Ces gens-là ont tout investi. Année après année, ils gardaient un certain contrôle avec les inondations, mais avec cette crue exceptionnelle, ça a été plus dur pour l’ensemble de la population », témoigne le maire de Sainte-Marie.

« Il y en a plusieurs qui me disaient : on va être très ouvert, on va être très flexible. On est épuisé, on ne peut plus continuer, ça fait plusieurs années qu’on rénove », ajoute M. Vachon.

Avec les informations d'Olivier Lemieux, Première heure