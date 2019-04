Lancement du 14e festival Cinergie à Saskatoon

Le Théâtre Roxy accueillera des projections de courts et de longs métrages en français de réalisateurs locaux et internationaux dans le cadre du 14e festival Cinergie qui se déroule du 30 avril au 5 mai à Saskatoon.

« On va avoir toutes sortes de films avec des drames, des comédies, de la science-fiction, on a prévu des films pour les enfants et même des films pour les ados », explique la coordonnatrice des événements à la Fédération des francophones de Saskatoon, Cédrine Plongeur.

Le festival s’ouvre avec la projection de longs métrages pour les jeunes en journée. L’équipe du festival animera des discussions avec les élèves après les projections.

Parmi les grands titres de cette année, on retrouve L’Esprit des ours, jeudi soir et La Bolduc, vendredi.

Cédrine Plongeur indique que les cinéphiles pourront rencontrer plusieurs réalisateurs, dont celui de La Bolduc, François Bouvier.

La coordonnatrice annonce qu’avant chaque film il y aura aussi la projection de mini films sur les Premières Nations pour souligner l’année internationale des langues autochtones.

Durant le festival Cinergie, le seul festival de films francophones en Saskatchewan, les films seront sous-titrés en anglais.