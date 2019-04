La tour d’Assomption Vie à Moncton pourrait être vendue

L'un des immeubles des plus emblématiques de Moncton, la tour qui abrite le siège social d'Assomption Vie, pourrait changer de mains.

La grande entreprise acadienne a signé une entente de principe avec des acheteurs potentiels. Une transaction est toutefois loin d’être conclue, précise André Pelletier, directeur général de la filière immobilière d’Assomption Vie.

C’est une entente de principe seulement pour l’instant entre deux groupes, mais il y a encore beaucoup de négociations à avoir lieu.

L’entente de principe empêche de dévoiler l’identité des acheteurs potentiels, précise-t-il. Mais il s’agit d’investisseurs néo-brunswickois, intéressés autant par l’immeuble de Moncton que par le Carrefour Assomption à Edmundston, qui appartient également à Assomption Vie.

« Assomption Vie n’est pas en difficulté financière »

La signature de cette entente n’a pas été motivée par de quelconques problèmes financiers à Assomption Vie, soutient André Pelletier. Ses derniers résultats financiers, dévoilés en février, faisaient état de profits en légère baisse.

Assomption Vie n’est pas en difficulté financière, il ne s’agit pas ici d’une vente de feu ou d’une vente pour renflouer [nos coffres]. Assomption Vie est très profitable, les édifices sont très profitables. André Pelletier, directeur général de la filière immobilière d'Assomption Vie

Ce sont les acheteurs potentiels qui ont approché l’entreprise et non le contraire, précise-t-il. Un intérêt similaire pour des édifices d’Assomption Vie s’est déjà manifesté dans le passé, sans mener à des transactions.

Si l’entreprise accepte de se prêter au jeu des discussions, déclare André Pelletier, c’est que ses propriétés immobilières ne sont pas au coeur de son modèle d’affaires.

On détient ces édifices-là, mais notre business primaire n’est pas la gestion immobilière. Ces gens-là sont dans la gestion, sont propriétaires d’édifices déjà et veulent redonner possiblement un nouveau souffle à ces édifices potentiellement.

Il dit vouloir rassurer la population qui verrait dans ces tractations le prélude à un départ de ce fleuron de la grande entreprise acadienne.