Le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées pourrait tripler d'ici 2025 en Estrie

Au sein du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, on compte actuellement 45 infirmières praticiennes spécialisées. En 2025, il devrait y en avoir 123.

Ces infirmières seront notamment embauchées pour travailler en santé mentale, en pédiatrie et en néonatalogie.

La chef du service des IPS au CIUSSS, Stéphanie Charest croit que cet ajout permettra de répondre à la demande. Elles offrent une offre de service complémentaire à l'équipe qui est déjà en place. Ça permet l'accessibilité aux soins et aider à la formation des autres infirmières du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Donc, 80 % de leurs tâches sont cliniques et elles voient de la clientèle. Elles aident le médecin avec qui elles travaillent à prendre en charge entre 500 et 700 patients de plus , indique la chef du service des IPS au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Stéphanie Charest.

Cette dernière aimerait que l'Université de Sherbrooke forme des IPS dans d'autres domaines que la première ligne. C'est sûr que si on regarde les postes qui ont été octroyés, ce serait probablement les soins aux adultes où on aurait le plus de besoins de formation. On va avoir jusqu'à 41 postes alors qu'actuellement, on en a trois. C'est un enjeu de recrutement. Quand les gens doivent aller faire leur formation à Montréal ou à Québec et revenir par la suite. Si l'Université de Sherbrooke pouvait offrir ce cursus, ce serait très aidant.

Mme Charest soutient qu'une demande a été formulée à l'Université de Sherbrooke pour que ces formations soient offertes. « Ils ont bien entendu et ils vont voir s'ils ont la capacité avec leurs ressources d'ouvrir d'autres parcours. »