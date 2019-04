Inondations : Kashechewan presse Ottawa d'être relocalisé

Après Queen's Park lundi, le chef de la réserve de Kashechewan doit être à Ottawa mardi pour réclamer le déménagement de sa communauté victime d'inondations chroniques depuis plus de quarante ans.

La réserve située sur les rives de la baie James dans le Nord de l'Ontario a été évacuée à répétition au fil des années à cause des crues printanières.

Le chef Leo Friday affirme que les jeunes de la communauté perdent leurs culture et traditions [autochtones] à cause de ces évacuations qui les forcent à passer plusieurs semaines voire plusieurs mois presque chaque année dans des villes plus au sud.

Le chef de la communauté de Kashechewan, Leo Friday, en conférence de presse à Queen's Park, lundi Photo : Chaîne de Queen's Park

Le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, appuie le projet de déménagement de la réserve de 2500 habitants vers des terres plus élevées.

Toutefois, il ne donne pas d'échéancier précis.

À long terme, nous travaillons et continuerons de travailler en étroite collaboration avec la communauté pour faire avancer les aspects essentiels du déménagement, y compris la planification de la faisabilité, la diligence raisonnable et l'évaluation du site, afin de garantir une transition harmonieuse , indique le ministre.

Ottawa a laissé entendre dans le passé que le déménagement de la réserve pourrait prendre dix ans.

Le chef Friday rétorque qu'il en a assez des études et des discussions. Selon lui, il est temps de passer à l'action.