R.U.N., le nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Las Vegas

R.U.N est le premier spectacle inédit que le Cirque du Soleil lance à Las Vegas en six ans. Et c'est le dixième spectacle qui sera présenté dans la capitale du divertissement des États-Unis.

Innover avec un cirque différent

Avec R.U.N, le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, espère créer une nouvelle catégorie de spectacle , qui se distinguera fortement des autres performances auxquelles sont habitués les amateurs du cirque.

Les acrobates seront maintenant des cascadeurs, qui effectueront des prouesses dignes du cinéma, notamment à l'aide de motocyclettes et de voitures. Des images tournées à Las Vegas seront aussi projetées simultanément.

Un spectacle immersif

Ce sera une expérience immersive pour le spectateur, qui se sentira impliqué dans les numéros, promet M. Lamarre.

Pour concevoir ce nouveau spectacle, le Cirque du Soleil s'est entouré de plusieurs artisans du cinéma américain. Robert Rodriguez, coréalisateur des films Une histoire de Sin City (Sin City) et Espions en herbe (Spy Kids) a écrit le spectacle, tandis que les chansons sont composées par Tyler Bates, qui est à l'origine de plusieurs bandes originales de films, dont 300 et Les Gardiens de la Galaxie (Guardians of the Galaxy).