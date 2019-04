Risque de grève des chauffeurs d'autobus du transporteur Stock

Le consortium Francobus indique que les négociations se poursuivent entre-temps entre les parties.

Si la grève est déclenchée, les familles auront la responsabilité de s’assurer de la présence quotidienne et ponctuelle des élèves et leur retour à la maison tout de suite après l’école , explique Francobus.

Le consortium ajoute qu'en cas de débrayage, les circuits annulés seront affichés sur le site web de Francobus et les parents abonnés à son service d'alertes par courriel recevront un avis de cette façon.

Une grève des 575 chauffeurs de la section locale 4268 d'Unifor toucherait aussi des circuits d'autobus des conseils scolaires public et catholique anglais de Toronto (TDSB et TDCSB).

Le Conseil TDSB indique qu'un débrayage priverait de transport scolaire plus de 4100 élèves de 229 de ses écoles.

Le syndicat Unifor affirme, de son côté, qu'il se bat pour que ses membres reçoivent de meilleurs salaires.

[L'employeur] s'attend à ce que les chauffeurs remplissent certaines tâches non rémunérées avant, entre et même après leur circuit, affirme la présidente de la section locale 4628, Debbie Montgomery. Cette pratique est devenue si répandue que la conduite d'un autobus scolaire est maintenant en partie du bénévolat, plutôt qu'un emploi rémunéré et régulier.

