Les filles auront leur vestiaire à l'aréna de Coaticook

L'aréna Gérard-Couillard de Coaticook fait peau neuve et la Ville profite des travaux pour y aménager un vestiaire destiné aux jeunes joueuses de hockey qui sont de plus en plus nombreuses au sein des équipes de hockey mineur mixtes.

Ce n'est pas nécessairement un problème. Dans une population comme Coaticook, on n'a pas assez de jeunes pour avoir un club exclusivement de filles. On doit avoir des clubs mixtes. On s'est dit que tant qu'à faire des travaux, pourquoi ne pas investir dans une chambre pour filles. On appelle ça une chambre de filles, mais s'il y a un club de filles avec un garçon, celui-ci aura un peu plus d'intimité », explique d'entrée de jeu le maire de Coaticook, Simon Madore.

Lui-même père d'un joueur de hockey, Simon Madore est bien placé pour constater les besoins. Il y a une fille dans l'équipe de mon fils. Il me disait qu'elle ne pouvait jamais prendre sa douche. Elle doit aller se changer dans la salle de bain du vestiaire. Elle ne peut pas avoir d'intimité. Je ne sais pas si on est les premiers à faire ça, mais je pense qu'il fallait le faire.

Est-ce que c'était un frein à s'inscrire au hockey mineur? Je ne peux pas le dire, mais ça ouvre la porte à l'intimité et au fait qu'on pense à elles. Simon Madore, maire de Coaticook

Au total, 4 millions de dollars sont investis dans les travaux de modernisation de l'aréna. Tout le système de refroidissement sera changé. Les bandes, les chambres de joueurs seront refaites à neuf. On était dû. L'aréna a 50 ans cette année , explique-t-il.