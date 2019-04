La Cour approuve la démolition de l'hôtel de ville de Compton

Le regroupement s'oppose à la démolition du bâtiment actuel et juge que la décision de la Ville repose sur des données biaisées. Il demandait à la Cour de faire arrêter « toutes les dépenses en lien avec la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville ».

Dans son jugement de 20 pages, le juge Charles Ouellet qualifie d'« abusive » la requête d'Action citoyens de Compton.

Il ajoute que certaines allégations du regroupement sont « téméraires » et que la demande « est mal fondée ».

Les deux parties ont réagi par voie de communiqué. Le groupe Action citoyen de Compton étudie la possibilité d'interjeter appel.

De son côté, la Municipalité de Compton se réjouit du jugement qui lui permet de poursuivre le projet selon l'échéancier prévu. La démolition de l'hôtel de ville devrait commencer en juin.

Le projet de 3,4 millions de dollars qui doit accueillir non seulement les services municipaux, mais aussi la caisse populaire, les services postaux et des locaux pour différents organismes, devrait être terminé au printemps 2020. À terme, le bâtiment de deux étages sera orienté vers l'angle des routes 147 et 208 et aura de plus petites salles qui répondront aux besoins de toute la population sans causer de hausse de taxes pour les citoyens, a cependant assuré la Ville lors de la séance d'information.