La fermeture de la Transcanadienne au N.-B. s’assouplit

La section fermée de la Transcanadienne entre Fredericton et Moncton a été considérablement réduite, lundi, après une baisse des eaux dans la région, indique l'entreprise MRDC qui est responsable de l'entretien de la route.

L’inondation avait entraîné la fermeture d’un tronçon de 120 km entre Oromocto et River Glade. La fermeture ne touche plus qu’une section de 9 km près de Jemseg, affirme le directeur général de MRDC, Al Giberson.

Entre-temps, les automobilistes et camionneurs doivent toujours faire un détour par Saint-Jean.

Les eaux ne recouvrent plus la route et le travail de nettoyage a commencé, ajoute M. Giberson.

À certains endroits, il y a de gros troncs d’arbre qui ont été déposés par les eaux, d’autres débris et de la terre. Donc, ça va prendre du temps pour s’assurer que tout est sécuritaire pour les automobilistes , précise un porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, Shawn Berry.

Une évaluation de l’infrastructure aura lieu mardi matin. Il s'agit de déterminer s’il est sécuritaire d’ouvrir une ou deux voies de la route, explique Al Giberson.

Le détour par Saint-Jean entraîne des retards et des coûts supplémentaires pour plusieurs entreprises de camionnage, indique le directeur général de l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, Jean-Marc Picard. Il demande au gouvernement de trouver une solution permanente.

Vu que c’est la deuxième saison qu’on vit ceci, on espère que la province va regarder cette route de plus près pour faire des ajustements parce que l’infrastructure pour nous est évidemment très importante. Le transport par route, c’est le mode le plus important au Nouveau-Brunswick. Il faut qu’on ait l’infrastructure [digne de confiance] , affirme Jean-Marc Picard.

Environ 2000 camions circulent quotidiennement sur cette autoroute, en moyenne, selon l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique.

Évidemment, ça rejoint Halifax à Toronto. C’est une artère extrêmement importante pour le transport des biens et des services. C’est quelque chose qu’il faut [régler] le plus tôt possible , ajoute Jean-Marc Picard.

De nombreuses autres routes sont toujours fermées par les inondations dans la province, particulièrement dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean.