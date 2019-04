L’arrosage dans le Grand Vancouver sera limité dès le 1er mai

Les résidents pourront arroser leur jardin ou leur pelouse le matin entre 4 h et 9 h, les mercredis et samedis pour les nombres pairs et les jeudis et dimanches pour les nombres impairs.

De leur côté, les commerces et les entreprises pourront arroser leurs espaces verts les lundis de 1 h à 6 h et les vendredis de 4 h à 9 h pour les nombres pairs et les mardis de 1 h à 6 h et les vendredis de 4 h à 9 h pour les nombres impairs.

L’arrosage automatique des plantes et des arbres à l’aide d’un gicleur sera autorisé tous les jours entre 1 h et 9 h.

La porte-parole du Grand Vancouver, Sarah Lusk, affirme qu’un arrosage d’une heure par semaine est généralement suffisant pour une pelouse, que ce soit par la pluie ou par un arrosage artificiel.

Les restrictions d’eau ont prouvé leur efficacité pour conserver l’eau et réduire la charge sur le système d’irrigation dans les périodes les plus sèches , constate-t-elle.

L’approvisionnement en eau potable du Grand Vancouver dépend de la fonte des neiges et des précipitations. Cette année, la quantité de neige disponible est en dessous de la moyenne, mais les réservoirs restent suffisamment pleins.

Les lacs auront assez d’eau pour nous alimenter tout au long de l’été. Sarah Lusk, porte-parole du Grand Vancouver

Le niveau d’eau des bassins de Capilano, Seymour et Coquitlam, qui desservent l’agglomération, devrait rester à 100 %, assure Sarah Lusk.

Avec les informations de Joel Ballard.