Forts d'une année où ils n'auront perdu que 11 matchs en 64 rencontres, les souvenirs heureux seront beaucoup plus nombreux que les tristes en dépit de cette défaite crève-coeur de 2 à 1 en finale du championnat national de hockey midget AAA.

Ç'a été une saison superbe qu'on a eue, a reconnu l'attaquant Félix Paquet à son retour à Magog lundi soir. On a battu des records des Cantonniers. Ça va rester dans nos coeurs et dans les livres aussi. Je pense qu'on a travaillé fort durant toute la saison pour se rendre où on s'est rendus, ce n'était pas une mince affaire. On n'a pas eu le résultat escompté, mais malgré ça, on a bien performé.

Le constat était le même chez le gardien Olivier Adam, qui fait partie des joueurs pour qui il s'agissait d'une deuxième occasion ratée en autant d'années en finale de la coupe Telus.

On avait de meilleures chances que l'année passée je pense. Ç'a été un bon tournoi, mais on a manqué de chance un peu à la fin, pendant un match, et on n'a pas pu soulever le trophée à cause de ça , explique celui qui a été repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand l'an dernier.

On a battu le record de victoires pour les Cantonniers dans les séries. On a eu 14 victoires et seulement deux défaites et à la coupe Telus, on avait une fiche parfait avant la finale. On a eu une méchante saison et on peut être fiers de ça. Olivier Adam, joueur

Nouvellement entré en poste au début de la saison, l'entraîneur-adjoint, Toby Lafrance, affirme qu'il n'aurait pu souhaiter un meilleur groupe de joueurs et une meilleure saison pour amorcer sa carrière derrière le banc.

Comme première saison, c'est extraordinaire. C'est un groupe de gars spécial. On a eu des blessures, des gars qui montaient junior, des suspensions. Tous les jours, ils trouvaient une façon d'avancer et de s'améliorer. Ils vont faire partie de l'histoire , note-t-il.

Les gens à Thunder Bay ont aimé le jeu des Cantonniers, ils l'ont trouvé excitant, mais ils ont aimé les gars à l'extérieur de la glace. On s'est fait dire partout qu'on était gentils, qu'on était polis, que les gars ramassaient leurs trucs. Ça montre les valeurs du club ici , résume Toby Lafrance.

Des valeurs qui devraient inspirer les futurs membres des Cantonniers, dont le camp d'entraînement s'amorce dès mardi.