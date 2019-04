La province ne se prononce pas sur la date de fermeture des urgences de l'Hôpital Concordia

Il a tenu à souligner qu'avant de mettre fin au service des urgences ouvert 24 heures sur 24, diverses conditions devront être respectées.

Je sais que les gens se sentent concernés par le sujet, et on aura davantage d'informations à donner bientôt , précise le ministre.

La transition aura lieu lorsque je saurai qu’elle n’aura pas d’impact sur la santé des patients et leur stabilité , soutient Cameron Friesen.

Le ministre de la Santé voudrait d’abord s’assurer que les services de l’hôpital de Saint-Boniface sont en mesure d'accueillir les patients de Concordia, avec un nombre suffisant de personnel sur place.

Il explique qu’une bonne stratégie de communication publique devrait également être mise en place et indique se tenir à jour pour pouvoir mettre en application cette réforme dès que possible.

De son côté, l’Office régional de la santé de Winnipeg ne s’est prononcé ni sur la date de fermeture des urgences de Concordia, ni sur la conversion de l’Hôpital Seven Oaks en service des urgences, prévue en septembre prochain.

Ces changements dans les hôpitaux Concordia et Seven Oaks devaient, à l’origine, avoir lieu au printemps 2018. Ils avaient déjà été retardés pour s’assurer que le personnel de Saint-Boniface et du Centre des sciences de la santé pouvait s’occuper de davantage de patients.

Le NPD s’impatiente

La députée néo-démocrate Bernadette Smith dit avoir questionné Cameron Friesen huit fois sur la date de fermeture des urgences à une réunion des services de la santé, et ce, sans réponse.

La province a annoncé, en 2017, qu’elle allait fermer trois des six services d’urgence de la ville pour rendre le système de santé plus efficace. Cette réforme a été fortement critiquée par les partis d’opposition.