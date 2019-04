L’armée n’a pas tardé à intervenir à Cumberland, soutient le maire d’Ottawa

En entrevue au Téléjournal lundi, M. Watson a expliqué que les militaires avaient effectué une visite de reconnaissance à Cumberland vendredi dernier, avant d’y envoyer plus d’une centaine de soldats le lendemain.

Le conseiller du quartier Cumberland, Stephen Blais, avait critiqué samedi la lenteur de l’intervention et demandé que les militaires restent plus qu’une journée.

On a besoin du personnel qui a les qualifications nécessaires pour être dans une situation dangereuse. C’est difficile de demander ça à un citoyen ordinaire. Stephen Blais, conseiller du quartier Cumberland

Lundi, le maire Watson a soutenu que des militaires continuaient d’offrir leur aide à Cumberland. Des pompiers, des policiers ainsi que des employés de Travaux publics Ottawa prêtaient également main-forte aux résidents.

Le maire Watson a ajouté que les FACForces armées canadiennes sont d’abord intervenues dans le quartier de West Carleton, le plus touché par les inondations à Ottawa. Plus de la moitié des résidences y sont affectées par la montée des eaux, selon lui.

Le point sur les inondations à Ottawa

La directrice du Service des routes et du stationnement de la Ville d'Ottawa, Laila Gibbons, a soutenu de son côté que nos équipes ont pu s’assurer que tous les secteurs touchés par les inondations en 2017 ont obtenu l’aide des troupes, au fur et à mesure que l’armée a étendu ses opérations .

La situation est la plus grave à West Carleton, Bay et Cumberland , a précisé le maire Watson. Il rappelle que la Ville conseille aux résidents de ces secteurs de quitter leur maison si la situation est grave et que les services d'urgence n’ont pas l’accès pour venir les secourir .

Lundi, 21 résidences avaient été volontairement évacuées. Les équipes municipales ont effectué environ 500 visites jusqu’à présent auprès des résidents les plus à risque.

Dans le quartier Cumberland d'Ottawa, des zones entières, comme le chemin Morin et la ruelle du Boisé, sont touchées par les inondations. Photo : Radio-Canada

Besoin constant de bénévoles

Jim Watson a par ailleurs lancé un appel pour maintenir la participation des bénévoles malgré le retour au travail. Le week-end, plus de monde est disponible. Mais le défi est pour les 2-3 prochains jours , souligne-t-il.

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais prévoit en effet que le niveau du cours d’eau atteindra une pointe de 60,85 mètres jeudi à Britannia. Il s’agit d’une augmentation de 30 cm par rapport au niveau de lundi.

Une eau potable de qualité

Enfin, la capitale nationale s’est montrée rassurante quant à la qualité de son eau.

Les usines d'eau potable de la Ville fonctionnent correctement , a soutenu le directeur de la Sécurité et de la gestion des mesures d'urgence, Pierre Poirier.

Il a affirmé que la situation actuelle ne pose aucune menace pour les installations de traitement de l'eau. Les militaires ont notamment aidé à poser des sacs de sable sur la route menant à l'usine de purification de l'île Lemieux, afin d’en garantir l'accès si le niveau de la rivière augmente.

Cependant, les puits privés pourraient avoir été contaminés par des bactéries, des virus ou des micro-organismes, souligne la Ville dans un communiqué, si la crue atteint le couvercle du puits ou si elle le submerge. Il faudra alors attendre le retrait complet des eaux de crue avant de faire analyser l’eau du puits afin de détecter la présence de bactéries .