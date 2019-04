Contrat de trois ans avec les Bears de Chicago en poche , Mathieu Betts est prêt à entamer son parcours dans la Ligue nationale de football. Si quelqu'un est bien placé pour comprendre ce qui attend l'ailier défensif du Rouge et Or, c'est son ancien coéquipier Antony Auclair, qui a vécu une situation quasi identique, il y a deux ans.

Une fois que tu fais partie d’une équipe, ça n’a pas d’importance si tu as été repêché ou signé. Moi, je voulais seulement que Mathieu ait une chance et il l’a. C’est vraiment cool , s’est réjoui Antony Auclair, lundi après-midi, lorsque joint à Tampa Bay par Radio-Canada.

Le Beauceron sait de quoi il parle. Il est passé par le même chemin au printemps 2017. Après quatre saisons dans l’uniforme du Rouge et Or, plusieurs équipes de la Ligue nationale de football (NFL) lui avaient démontré de l’intérêt. Lui aussi avait fini par écouter l’entièreté du repêchage sans entendre son nom, mais s’était immédiatement entendu comme agent libre avec une équipe, les Buccaneers de Tampa Bay.

Un contrat sans grandes garanties qui ne l’assurait en rien d’une place dans la formation de l’équipe floridienne. Mais deux ans plus tard, le voilà établi dans la NFL.

Quel conseil donne-t-il à son ami et ex-coéquipier?

Là, c’est les choses sérieuses qui commencent. Signer un contrat n’est vraiment pas une finalité. Si c’était dûr avant, ça va être encore plus dûr maintenant. Il faut tout donner ce que t’as et être sérieux. Mais ce sont des choses que Mathieu fait déjà bien.

Mathieu Betts a terrorisé les quarts-arrières universitaires canadiens durant quatre ans, mais le chemin est encore long pour s'établir dans la NFL. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval / Mathieu Belanger

La NFL, un autre monde

Évidemment, la marche est haute entre le football universitaire canadien et la NFL, reconnait Auclair. Les joueurs sont plus gros, plus forts et plus rapides. Les terrains sont plus petits et les règlements différents, notamment en ce qui a trait à la distance entre les lignes offensives et défensives lorsque le ballon est mis en jeu. Puis la NFL est une grosse machine où tout est amplifié, relate le colosse de 1,98m (6 pi 6 po) et 116 kg (256 lb).

C’est sûr que c’est immense, mais quand tu arrives sur le terrain et tu mets ton casque, ça reste du football. Les choses vont plus vites, le niveau est vraiment supérieur, mais il faut que tu t’adaptes et que tu fasse les choses que tu as toujours faites.

La clé pour Betts, estime Auclair, sera de toujours continuer de progresser. Sa vitesse et sa capacité d'anticipation, notamment, ont fait de l’ailier défensif montréalais l’un des joueurs les plus productifs de l’histoire du football universitaire canadien, mais cela ne suffira pas dans la NFL.

Ne jamais cesser de s'améliorer

Tout ce que tu fais doit devenir meilleur dans la NFL. Mathieu a beaucoup de choses à améliorer, comme moi j’avais beaucoup de choses à améliorer. C’est vrai aussi pour les joueurs choisis en 1ère ou 2e ronde au repêchage. Ils ont une opportunité, mais ils ne sont pas nécessairement prêts pour la NFL et tout le monde est sur un pied d’égalité en arrivant au camp.

Quant à l’accueil que recevra Betts dans la NFL, une ligue où les Canadiens et les francophones se font rares, Auclair ne s’inquiète aucunement.