Dernière journée du commissaire aux services en français

Alors que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario va profiter de l’occasion pour lancer une campagne de sensibilisation, le Bureau de l’ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, reste encore évasif quant aux modalités de cette transition.

Rappel des faits

Le sort du Commissariat a été scellé le 6 décembre dernier, lors de l’adoption par l’Assemblée législative de l’Ontario du Projet de loi 57, et malgré les manifestations pancanadiennes du 1er décembre contre les décisions du gouvernement Ford annoncées lors de l’énoncé économique du 15 novembre.

L’énoncé économique présenté par le ministre provincial des Finances, Victor Fedeli, a été un coup dur pour la communauté franco-ontarienne. Photo : Radio-Canada / Mathieu Simard

Celui-ci prévoyait l’abolition du Commissariat, en plus d’annuler le financement de l’Université de l’Ontario français. Après avoir soulevé un tollé au sein de la communauté franco-ontarienne, les progressistes-conservateurs sont en partie revenus en arrière une semaine plus tard, le 23 novembre, en réinstaurant le Commissariat, mais en l’intégrant au bureau de Paul Dubé.

Malgré la mobilisation du milieu franco-ontarien, de multiples entrevues accordées par le commissaire François Boileau, ainsi que la publication de son ultime rapport détaillant comment cette décision changera le mandat actuel du CSFCommissariat aux services en français , Doug Ford ne plie pas. Le 30 avril sera la dernière journée de François Boileau à titre de commissaire, et la dernière journée du Commissariat comme entité indépendante relevant de l’Assemblée législative.

Ce que l’on sait du Commissariat 2.0

À partir du 1er mai, c’est l’unité des services en français du Bureau de l’ombudsman de l’Ontario qui héritera donc des tâches et des employés de l’actuel Commissariat. Trois postes seront cependant abolis : celui du directeur général, un poste aux communications et le poste d’un employé qui coordonnait les services de soutien avec l’Assemblée législative.

Le chef de cette unité spéciale aura le titre de commissaire, poste qui sera occupé temporairement par Jean-Gilles Pelletier, actuel directeur général du CSFCommissariat aux services en français , comme l’avait annoncé le bureau de M. Dubé dans un communiqué début avril.

L'ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé Photo : La Presse canadienne / Colin Perkel

L’unité travaillera aux mêmes locaux, le bureau situé au 800 rue Bay, et aura le même numéro de téléphone , a par ailleurs confirmé Linda Williamson, directrice des communications du Bureau de l’ombudsman, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le système de plainte sera le même, disponible sur notre site web à partir du 1er mai , a ajouté Mme Williamson. Elle n’a pas cependant été en mesure de confirmer à partir de quelle heure celui-ci serait en vigueur.

Beaucoup de questions persistent cependant sur une partie du mandat du Commissariat, notamment la publication, ou non, de futurs rapports, le caractère proactif de cette nouvelle unité et son rôle auprès de la classe politique.

Appeler les gens à déposer des plaintes

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a, elle, tenu à souligner cette dernière journée de l’actuel Commissariat avec le lancement d’une campagne de sensibilisation qui se fera lors d’une conférence de presse à Queen’s Park, ce mardi à 13 h, en présence de M. Boileau.

À l’ère « post-Commissariat aux services en français », l’AFO renseignera les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens sur les démarches à suivre pour faire respecter leurs droits linguistiques , précisait le communiqué de l’organisme.

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

On veut profiter de l’occasion pour faire une campagne pour amener les gens à demander des services en français là où on est en droit de recevoir des services en français , a expliqué le président de l’AFO, Carol Jolin, en entrevue à Radio-Canada.

Il souhaite également que si on ne dessert pas les gens de la bonne façon, qu’on le fait mal ou qu’on ne le fait pas du tout, les gens fassent une démarche pour déposer une plainte à l’ombudsman de l’Ontario pour améliorer la situation des services en français .

Le Club canadien de Toronto prévoit d’organiser le 20 juin un événement consacré à François Boileau dans la Ville Reine, au campus Glendon de l’Université York