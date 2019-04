C’est la fin du programme d’immersion française à Kitsilano

Vêtus de rouge pour la plupart, des dizaines de parents et d’enfants ont assisté à la réunion du VSB. Ils ont exprimé leur position pour le maintien de l’immersion à Henry Hudson par des affiches et des applaudissements lors des interventions des commissaires favorables à leur point de vue.

Ils n’auront toutefois pas réussi à obtenir ce qu’ils voulaient. Sur les neuf commissaires du VSB, sept ont voté pour la fin du programme d’immersion française à l’école de quartier de Kitsilano.

Je pense qu’ils [les commissaires] ont fait une erreur. Ils sont en train de fermer un programme d’immersion quand on en a besoin de plus, pas moins. C’est triste. Catherine Campolin, mère d'un enfant qui fréquente l'école Henry Hudson

Le conseil scolaire précise toutefois que de nouvelles places en immersion française seront ouvertes dans d'autres écoles de la ville.

La priorité aux familles du quartier

Cette décision a été prise en raison d’un manque d’espace pour accueillir les élèves du quartier souhaitant étudier en anglais. Les politiques du conseil scolaire exigent que la priorité soit accordée aux familles résidant à proximité de l’école qui veulent inscrire leurs enfants dans le programme régulier.

De nombreux parents et enfants étaient vêtus de rouge lors de la réunion du Conseil scolaire de Vancouver. Photo : Radio-Canada

Barb Parrott, une des deux commissaires s’étant opposées à la motion, a soutenu qu’éliminer le programme d’immersion française n’est qu’une solution à court terme. Le manque d’espace dans les quartiers touche de nombreuses écoles, selon elle. « En nous occupant seulement de l’école Henry Hudson aujourd’hui, nous ne nous attaquons pas au problème dans son ensemble », dit-elle.

Le conseil scolaire prévoit que l’élimination du programme permettra d’offrir 14 places supplémentaires dans les classes de maternelle en 2020. L’an dernier, 11 élèves du quartier ont dû s’inscrire dans une autre école en raison du manque d’espace.

Un compromis, selon le conseil scolaire

La motion adoptée diffère légèrement de celle qui était proposée à l’ordre du jour de la réunion. Les commissaires ont ajouté des précisions sur la façon dont se déroulera la disparition progressive du programme et sur les possibilités offertes aux familles touchées.

Le VSB prévoit une élimination sur une période de huit ans, à partir de septembre 2020, ce qui permettra à tous les élèves déjà inscrits en immersion française à l’école Henry Hudson de terminer leurs études primaires au sein du programme. Cette promesse pourrait toutefois être revue si le nombre d’élèves dans une classe descend en deçà de 12.

De plus, les plus jeunes frères et sœurs des enfants inscrits en immersion auront la priorité pour obtenir une place dans le programme régulier à Henry Hudson, même s’ils n’habitent pas dans le quartier.

Le directeur des programmes éducatifs du VSB, Adrian Keough, espère qu’avec du recul, les parents auront le sentiment que leur voix a été entendue. « Non, ils n’ont pas eu tout ce qu’ils voulaient, absolument pas, admet-il. Mais c’était vraiment un compromis. On espère que les parents réalisent qu’ils ont obtenu quelques petites choses. »