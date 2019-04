Comment Toyota se démarque de ses concurrents américains

Toyota a annoncé lundi que l'usine de Cambridge deviendra le centre de fabrication des deux véhicules utilitaires sport (VUS) Lexus NX et NX hybride.

Après le RAV4 multisegment, un des véhicules utilitaires sport les plus vendus au pays, Cambridge deviendra aussi le lieu d’assemblage des VUS Lexus, des modèles de Toyota tout aussi prometteurs quant aux demandes actuelles des consommateurs.

Le géant Toyota ne crée pas de nouveaux emplois, mais il vient tout de même rassurer les quelque 8000 Canadiens qui travaillent dans le sud-ouest de l’Ontario.

À quelques mois des élections fédérales, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était heureux de participer à l’annonce de cette bonne nouvelle pour le secteur automobile canadien, qui a essuyé plusieurs coups durs récemment. En moins de six mois, Fiat Chrysler (FCA) a annoncé la suppression d’un quart de travail à son usine de Windsor et General Motors a annoncé la fermeture de son usine d’Oshawa.

Selon Yan Cimon, professeur à la Faculté des sciences de l’administration à l’Université Laval, Toyota aura su se démarquer en répondant aux besoins des consommateurs, en misant sur des modèles de VUS très populaires, d’abord par leur plus petit format, mais aussi par leur empreinte carbone plus faible.

Une production plus flexible

Ce nouvel investissement de plusieurs centaines de millions de dollars est cohérent avec les 1,4 milliard de dollars dépensé l’an dernier par Toyota pour adapter ses usines de Cambridge et de Woodstock à sa nouvelle architecture . Toyota a développé des lignes de production plus flexibles. En éliminant le nombre de plateformes à partir desquelles les véhicules sont produits et en les adaptant à différentes productions grâce à des ajustements d'ingénierie, il est possible de produire une gamme importante de véhicules, mais en diminuant les coûts , explique Yan Cimon.

Au contraire du constructeur japonais, certains géants de l’industrie auraient négligé cette transition vers une production plus flexible. Dans le but de rentabiliser certaines usines à court terme, on a laissé certaines infrastructures devenir désuètes, sans investir à long terme sur de nouveaux types de production. Par conséquent, pour ces compagnies, il est maintenant difficile de tout refaire la chaîne de production à partir de zéro , afin de s’adapter rapidement au marché, affirme l’expert Yan Cimon.

Vers des emplois à valeur ajoutée

Pour le journaliste automobile, Benoit Charette, il reste que nous avons plus de raisons de nous inquiéter que de se réjouir, puisque mis à part le constructeur japonais, et peut-être Ford, les géants américains comme FCA et GM risquent de mettre fin à l’assemblage de véhicules au Canada.

Ce que le Canada doit faire c'est investir dans des emplois de technologies, dans des emplois à valeur ajoutée, car la tendance lourde est que les emplois manufacturiers s’en vont dans les pays où ça coûte moins cher pour produire des véhicules. Benoit Charette, journaliste automobile

Le professeur Yan Cimon ajoute que l’ensemble de l’industrie canadienne devra s’adapter, comme l'a fait Toyota, afin de trouver des segments de production plus prometteurs à long terme, par exemple, dans les nouvelles technologies intégrées aux véhicules, allant même jusqu’à l’intelligence artificielle qui permettra bientôt une autonomie complète des voitures.

Les usines d’assemblage de Cambridge et de Woodstock peuvent fabriquer plus de 500 000 véhicules par année, ce qui fait de Toyota Canada le plus important fabricant d’automobiles au pays.