Les États-Unis enquêtent sur les faibles taxes sur les terres boisées du N.-B.

Le bois canadien se retrouve une fois de plus sous la loupe du département du Commerce des États-Unis.

Plus de 40 000 propriétaires terriens du Nouveau-Brunswick pourraient se retrouver dans une fâcheuse position si le département du Commerce des États-Unis rend un jugement en défaveur du régime fiscal des terres boisées.

Le gouvernement provincial ne s’est toujours pas prononcé sur les conséquences d’une décision hostile.

Notre gouvernement est certain que nos politiques de taxation sur la propriété ne constituent pas une subvention passible de mesures compensatoires , affirme un porte-parole du ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, Robert Duguay.

Nous continuons de combattre cette action commerciale américaine injuste. Robert Duguay

Des avocats représentant plusieurs entreprises forestières américaines ont plaidé contre le régime fiscal néo-brunswickois à Washington le mois dernier. Ils estiment que l'évaluation des propriétés forestières à 100 $ l’hectare est artificiellement basse et constitue un avantage net attribué aux propriétaires d’exploitations forestières par le gouvernement.

Les propriétés forestières sur le marché néo-brunswickois sont généralement vendues à des prix beaucoup plus élevés que cette valeur.

Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, rendra sa décision sur la taxation des terres boisées du Nouveau-Brunswick en juin. Photo : Reuters / Mary Turner

La Loi sur l'évaluation du Nouveau-Brunswick stipule que tout bien immobilier devrait être évalué à sa valeur réelle et véritable, mais une terre boisée devra être évaluée à 100 $ canadien par hectare , a plaidé Sophia Lin, une avocate des entreprises forestières américaines lors de l’audience du 25 mars.

Ça démontre le traitement spécial des terres boisées, à l’opposé d’autres types de propriétés qui sont évaluées sur la base de leur valeur réelle et véritable. Sophia Lin

Aux sources du mécontentement américain

Le modèle fiscal des terres forestières a été établi en 1994 par le gouvernement de Frank McKenna, puis la valeur de 100 $ l’hectare est demeurée gelée au cours des 26 dernières années.

Ces taxes s’appliquent à environ 2,8 millions d’hectares de forêts privées dans la province, soient près de cinq fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard. Plus de 70 % de l’ensemble de la propriété privée au Nouveau-Brunswick est compris dans ce régime.

À lui seul, le géant J.D. Irving possède plus du quart de ces terres, alors que l’entreprise Acadian Timber Corp. en détient plus de 10 %. Le reste des terres est possédé par 40 000 entreprises et individus, qui détiennent de petits et grands lots.

La scierie de J.D. Irving à Saint-Léonard est une des plus importantes usine de bois-d'oeuvre au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les forêts sont parmi les seules propriétés de la province que les évaluateurs provinciaux ne peuvent évaluer en fonction de la valeur marchande. Qu’importe leur prix réel, elles sont évaluées sur la base d’une valeur estimée à 100 $ l’hectare depuis les 26 dernières années.

Dans une transaction majeure en décembre, Fornebu Lumber Company a vendu 15 750 hectares de terres à des acheteurs européens. La vente a été bouclée avec un prix moyen de 780 $ l’hectare, pour une valeur totale de 12,3 millions de dollars.

La taxation artificiellement faible fournit une contribution financière dans la forme de recettes abandonnées par le gouvernement aux entreprises forestières, croit Sophia Lin.

Une compagnie de Saint-Quentin

Une compagnie de Saint-Quentin gestionnaire d’une scierie, la North American Forest Products ( NAFPNorth American Forest Products ), s’est retrouvée sous la loupe du département du Commerce à Washington.

La NAFP North American Forest Products exporte aux États-Unis et des producteurs américains luttent contre l’entrée de son bois au sud de la frontière, pour motif des taxes trop complaisantes.

La North American Forest Products de Saint-Quentin exploite une scierie qui exporte ses biens aux États-Unis. Photo : Radio-Canada

C’est plutôt la province qui s’est retrouvée sous les projecteurs, contrainte d’envoyer ses représentants dans la capitale américaine pour expliquer le régime fiscal du Nouveau-Brunswick aux enquêteurs commerciaux. La province a même retenu les services d’une firme d’avocats à Washington pour contrecarrer l’industrie américaine.

La première conclusion du département du Commerce en février allait contre la province et l’audience de mars a permis à toutes les parties de déclarer leurs positions avant la décision finale attendue en juin.

Les avocats du Nouveau-Brunswick et de la NAFP North American Forest Products se sont opposés à l’idée voulant que les faibles taxes puissent constituer une subvention. Ils ont fait valoir que la propriété de terres boisées est chose commune dans la province et n’avantage pas exclusivement les industriels.

Avec les informations de Robert Jones de CBC