Biden lance sa campagne en s'adressant aux cols bleus

Joe Biden a lancé lundi sa campagne à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 en portant d'emblée son message sur le terrain social lors d'une réunion organisée par des syndicalistes à Pittsburgh, en Pennsylvanie, État qui sera déterminant dans la course à la Maison-Blanche.

Pour cette entrée en lice, Biden, qui a longtemps retardé l'annonce de sa candidature, finalement officialisée jeudi dernier, s'est immédiatement placé en rival de Trump auprès des cols bleus du Midwest, dont le vote sera décisif l'an prochain.

« Je ne vais pas m'excuser. Je suis un syndicaliste. Et c'est tout », a lancé Biden, jouant sur ses origines : il est né à Scranton, une ville industrielle de Pennsylvanie.

« Le pays n'a pas été construit par les banquiers de Wall Street, par les directeurs généraux ou par les gestionnaires de fonds d'investissement. Il a été construit par vous », a ajouté Biden, s'adressant à une salle bondée de Teamsters, membres du syndicat des chauffeurs routiers.

Joe Biden a été en outre annoncé à la tribune par Harold Schaitberger, président du syndicat des sapeurs-pompiers, organisation forte de 300 000 membres qui lui a apporté son soutien avant ce premier rassemblement.

Donald Trump, qui semble voir en Biden son plus dangereux adversaire pour la présidentielle de 2020, a anticipé la réception de son rival par une série de messages sur Twitter.

Le président américain a écrit que si les dirigeants des sapeurs-pompiers et d'autres organisations syndicales soutenaient Joe Biden, les membres de ces institutions « adoraient Trump ».

Laissant présager un combat sans merci sur le réseau social favori du président américain, Biden a répliqué : « Je suis fatigué de ce président qui calomnie les syndicats ».

Le pari engagé par Biden n'était pas sans risque dans cet État largement ouvrier de la Rust Belt, qui a basculé pour Donald Trump en 2016 après avoir voté démocrate à chaque présidentielle depuis 1992, car une partie de son bilan d'ancien sénateur et vice-président de Barack Obama joue en sa défaveur.

Lorsqu'il était sénateur du Delaware, poste qu'il a occupé pendant 36 ans, de 1973 à 2009, Joe Biden a soutenu l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994, que les syndicats jugent responsable de nombreuses pertes d'emplois aux États-Unis et que Trump a dénoncé sans relâche pendant la campagne de 2016 avant de le renégocier avec Mexico et Ottawa.

Aux côtés d'Obama, il a défendu des accords commerciaux avec la Colombie, le Panama ou la Corée du Sud pourtant combattus par les syndicats et de nombreux autres démocrates.

Il a également soutenu le Partenariat transpacifique (TPP), un accord de libre-échange entre 12 pays rejeté par Trump pendant la campagne de 2016 et dont le président républicain a retiré les États-Unis dès son accession au pouvoir.

Joe Biden n'est en outre pas le seul parmi les nombreux prétendants démocrates à chercher à séduire les syndicats, dont le soutien pourrait se révéler décisif dans la course à l'investiture.

L'embarras du choix

Avec 20 candidats jusqu'à présent déclarés, les organisations de défense des travailleurs disent avoir l'embarras du choix pour faire valoir leurs revendications.

« Cela faisait des décennies qu'on n'avait pas connu un groupe de candidats aussi attentifs aux demandes des syndicats », constate Steve Rosenthal, ancien directeur politique de l'AFL-CIO, principale confédération syndicale américaine. Il conseille aujourd'hui les centrales pour leur stratégie en 2020.

Samedi, lors d'une réunion à Las Vegas, six candidats démocrates se sont engagés entre autres à défendre un salaire minimum fédéral horaire de 15 $, soit le double du niveau actuel.

« Les travailleurs ont de hautes exigences pour cette élection », déclare John Weber, porte-parole de l'AFL-CIO à Washington. « La politique commerciale ne doit pas consister à atténuer les dégâts collatéraux des mauvais accords de libre-échange. Elle doit viser à les remplacer par des accords qui favorisent les travailleurs. »

Les directions syndicales, qui s'étaient pour la plupart rapidement ralliées à Hillary Clinton en 2016 avant de s'apercevoir avec surprise que son rival Bernie Sanders gardait le soutien de la base, devraient cette fois prendre leur temps pour choisir un candidat, ou pourraient même ne pas en choisir du tout.

« Le processus de sélection sera sans doute beaucoup plus rigoureux cette année, et on cherchera davantage à écouter la base, parce que trop de syndicats se sont précipités pour soutenir Clinton en 2016 », estime Steve Rosenthal.

Alors que Sanders est de nouveau en lice et fait jeu égal avec lui en tête des sondages pour l'investiture démocrate, Joe Biden peut en tout cas être rassuré par l'accueil chaleureux qu'il a reçu en début d'année lors de discours prononcés devant les fédérations des électriciens et des sapeurs-pompiers. Cette dernière devrait prochainement soutenir sa candidature.