Un homme de 22 ans accusé de nombreux vols à Rouyn-Noranda

Il aurait également transmis une image intime d'une personne d'âge mineur sans son consentement.

Les gestes reprochés à Nicolas Fournier sont étalés sur plus de deux ans.

En 2016, il est notamment accusé d'avoir commis un méfait sur la vitre d'un véhicule et d'avoir volé des clés. Il est aussi accusé d'introduction par effraction dans une résidence, d'avoir manipulé une arme à feu de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui. Selon l'acte d'accusation, il n'avait pas non plus de permis de possession d'arme à feu.

On reproche à Nicolas Fournier, âgé de 22 ans, d'avoir aussi transmis une image intime d'une personne de 14 ans, sachant qu'elle n'y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non.

En 2017, il est accusé en lien avec une introduction par effraction dans une autre résidence.

Le 4 juillet 2018, Nicolas Fournier aurait aussi commis des vols d'essence et de pièces d'équipement pour une valeur de moins de 5000 $ dans trois entreprises, soit Agrégat R-N Inc, Dubé Exacavation Inc et Entreprises G.Jolicoeur.

Il aurait commis des méfaits à l'égard d'un bien de moins de 5000 $ dans ces trois entreprises.

Nicolas Fournier est aussi accusé de ne pas avoir respecté plusieurs conditions de sa remise en liberté.

Il est actuellement détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Il sera de retour en cours le vendredi 3 mai.