Un crabier innovateur lancé à Bas-Caraquet

Un texte de René Landry

Il s'agit d'un crabier doté d'un nouveau système pour le transport des prises. Le bateau, long d'un peu plus de 21 mètres, se nomme The Innovator et est la propriété du capitaine Joey Desveaux, de Moncton.

Le capitaine Joey Desveaux, de Moncton, pose fièrement devant son nouveau bateau Photo : Radio-Canada / René Landry

La mise à l'eau s'est déroulée samedi dernier et des tests ont été effectués pendant la fin de semaine.

Le système Aquarius va permettre aux pêcheurs de ramener des crabes dans un excellent état, selon le directeur général de Construction navale atlantique, Jean-Pierre Robichaud. Le système comprend des couloirs de rangement dans lesquels on va glisser des supports avec des contenants, glissés dans le système de rail. Il ne s'agit donc pas d'une cale à eau conventionnelle.

Le bateau est muni d'une grue pour les déchargements de crabe Photo : Radio-Canada / René Landry

À la suite des tests, des modifications devront être apportées au système au cours des prochains jours.

Le capitaine, Joey Desveaux, se dit très satisfait de son nouveau bateau. Il espère seulement que toutes les modifications pourront être réalisées avant le début de la saison de pêche au crabe.