Un échange de courriels entre l'ACFR et un groupe burundais inquiète

À moins d'une semaine d'une assemblée générale extraordinaire de l'Association canadienne-française de Regina (ACFR), un échange de courriels entre la direction de l'organisme et le président du groupe Burundian Community of Regina (BCR) suscite des questions.

Dans cet échange, dont Radio-Canada a obtenu copie, la direction de l'ACFR rappelle, dans un premier temps, l'importance pour les membres du groupe burundais de renouveler leur carte de membre à l'ACFR afin de conserver leurs faveurs d'accès aux salles .

Ce message de Marcel Rachid, envoyé au président du BRC et par la suite partagé avec les membres du groupe, contient aussi des détails sur les frais de renouvellement pour être membre de l'ACFR. Il est écrit que les frais de 10 $ par personne peuvent être payés soit en argent au bureau de l'organisme, par chèque ou par virement Interac.

Dans un autre courriel, écrit en kirundi et envoyé aux membres de l'organisme par le président Jean Claude Hagerimana, il est question de l'assemblée générale extraordinaire du samedi 4 mai. Le président demande à ses membres de renouveler leur abonnement à l'ACFR.

Des informations qui font réagir Marie-France Kenny, ex-présidente et actuelle membre de l’ACFR.

Marie-France Kenny se dit « inquiète » de cet échange de courriels. (archives) Photo : Radio-Canada

Face aux détails contenus dans l'échange de courriels, elle s'étonne du fait que le recrutement de membres pour l'ACFR se fasse dans une autre langue que le français. Elle se dit aussi intriguée par les « faveurs d'accès aux salles ».

Elle s'interroge également de la pertinence de cette sollicitation auprès de la communauté burundaise puisque, selon elle, les membres ne demeurent pas tous à Regina.

Des inquiétudes déjà partagées

À l’époque où Sylvie Bergeron était présidente de l’ACFR, il y avait eu des discussions par rapport à l’appui de l’ACFR à des groupes communautaires dont le français n’est pas la langue première. Il en est d'ailleurs question dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 novembre 2018 (Nouvelle fenêtre) .

De ce document, publié sur le site de l'ACFR au mois de mars, il est indiqué qu'il existe des visions divergentes relativement à l'appui de l'ACFR envers des groupes communautaires dont le français n'est pas la langue première . Les exemples donnés dans le procès-verbal sont : les Burundais, les Congolais ou les Rwandais.

Il s'agit d'un sujet sensible qui pourrait diviser la communauté , est-il écrit.

À la fin de ce point, intitulé Vision de la communauté, il est mentionné que la présidente et le directeur se sont entendus sur le fait que le C. A. de l'organisme, les membres et les participants aux activités doivent être sensibilisés à la raison d'être et au mandat de l'ACFR .

Sylvie Bergeron a donné sa démission de l'ACFR vers la fin du mois de janvier. (archives) Photo : Radio-Canada

Détails quant à la relation entre BRC et l'ACFR

De son côté, Jean Claude Hagerimana, le président du groupe qui représente la communauté burundaise de Regina, affirme que son organisme a une entente avec l'ACFR. Il indique qu'il fait du recrutement de membres de l'ACFR en échange d'un accès gratuit aux salles.

Il dit également que ce n’est pas la première fois qu’il écrivait par courriel aux membres du BCR pour savoir s’ils désiraient faire partie de l’ACFR.

Jean-Claude Hagerimana a tenu à défendre l'échange de courriels. (archives) Photo : Radio-Canada / Ricardo Costa

M. Hagerimana dit être conscient que ses membres ne parlent pas tous français, mais il précise qu'ils résident tous à Regina. Il admet d'ailleurs que, dans le courriel en kirundi envoyé à ses membres, il n'a pas précisé à ceux-ci qu'ils doivent parler français pour être membres de l'ACFR.

En attente d'une réponse de la part de l'ACFR

Radio-Canada a communiqué par courriel vendredi avec la direction générale de l'ACFR pour obtenir une entrevue lundi. L'objectif avoué de l'entrevue était d'obtenir des détails sur la question des faveurs d'accès aux salles ainsi que sur la relation entre les deux groupes, soit l'Association canadienne-française de Regina et le groupe Burundian Community of Regina.

La direction de l'ACFR a répondu qu'elle serait libre lundi après-midi, demandant à Radio-Canada « de faire preuve de prudence ».

Lundi après-midi, il était toujours impossible de joindre le directeur de l’ACFR, Marcel Rachid, afin d’obtenir des clarifications et d'effectuer l'entrevue demandée à l'avance.

Avec les informations de Romain Chauvet