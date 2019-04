Ouverture de la pêche au crabe le 2 mai en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

La pêche au crabe des neiges dans les zones 12 et 12E s'ouvrira le 2 mai, mais les crabiers gaspésiens et madelinots sont prêts à prendre la mer depuis plusieurs semaines. Ils espéraient commencer la saison avant l'entrée en vigueur des mesures de protection des baleines noires, ce qui n'aura finalement pas été possible.