Le réalisateur de Boyz n the Hood John Singleton est mort

Sa famille avait décidé lundi de mettre fin au maintien artificiel des fonctions vitales du cinéaste.

Dans une déclaration, la famille de John Singleton affirmait que ce choix a été une décision angoissante, que notre famille a prise au bout de plusieurs jours avec les conseils attentionnés des médecins de John.

Le réalisateur de Boyz in the Hood -- la loi de la rue, Poetic Justice et d'autres films avait été admis aux soins intensifs d'un hôpital de Los Angeles. La semaine dernière, sa mère, Shelia Ward, avait demandé d'être désignée curatrice provisoire de John Singleton afin de prendre des décisions médicales et financières s'il en était incapable.