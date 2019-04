L'Action boréale sceptique quant au projet de centre de valorisation des aires protégées

Le porteur du projet, le maire de Senneterre, se désole de cette sortie de l'Action boréale. Il rétorque que la Ville a contribué à l'établissement d'aires protégées de manière exceptionnelle.

Depuis 2008 que nous souhaitons une consolidation de ce réseau et une mise en valeur de celui-ci. Le discours est cohérent et constant. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

La Ville de Senneterre a entamé une série de présentation afin d'obtenir l'appui de différents acteurs de la région pour son projet de centre de valorisation des aires protégées. Il aurait pour objectif premier d'expliquer aux citoyens le rôle et l'importance des aires protégées et serait utilisé comme un centre de recherche, de formation et de diffusion du savoir.

Le président de l'Action boréale, Henri Jacob, n'en démord pas; selon lui, le porte-parole de cette démarche, Jean-Maurice Matte, manque de « crédibilité ».

C'est un peu comme si un pyromane décidait de devenir le chef des pompiers, ça fait un peu bizarre. Henri Jacob

M. Jacob déplore que M. Matte ne se soit pas positionné pour une augmentation de la superficie des aires protégées en région. C'est honteux, à mon point de vue, qu'une personne comme cela puisse dire, sans avoir jamais à faire aucun mea culpa, je vais être le plus grand conversationniste qui existe. C'est de la foutaise , s'insurge-t-il.

Henri Jacob n'est pas contre un centre de valorisation des aires protégées, mais il estime qu'il faudrait d'abord augmenter le nombre d'aires protégées dans la région. Il fait aussi observer que les budgets sont limités. Le ministère de l'Environnement est très pauvre et maintenant, M. Matte va faire du lobbying pour retirer une partie du budget du ministère de l'Environnement pour se créer un centre d'interprétation , dénonce-t-il.

Des correspondances de 2014

M. Jacob a fait parvenir aux médias des correspondances datant de 2014 entre le ministère de l'Environnement et la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue (CRÉ-AT), au moment où M. Matte en était le président.

On peut notamment y lire que la CRÉ-AT a reporté à plusieurs reprises des consultations publiques portant sur la création de nouvelles aires protégées qu'elle s'était pourtant engagée à mener.

M. Matte arguait, dans la correspondance, que tant que les aires protégées projetées n'étaient pas officialisées, la CRÉAT ne collaborerait plus avec le gouvernement afin d'ajouter de nouvelles aires. Une manière de faire pression sur le ministère pour une progression plus rapide de la démarche. Nous sommes d'avis que ces mesures permettront d'apaiser le climat d'incertitude entourant la protection de l'utilisation du territoire , avait écrit M. Matte.

Le sous-ministre adjoint à l'état de l'environnement, à l'écologie et au développement durable avait alors répondu que cette décision empêcherait le gouvernement de parvenir à ses fins. [Cette décision de la CRÉAT aura] comme conséquence qu'aucune nouvelle superficie ne pourra être protégée en Abitibi-Témiscamingue dans le respect de l'échéancier gouvernemental , peut-on lire dans la lettre.

Jean-Maurice Matte réagit

Le maire de Senneterre affirme que l'Action boréale n'a pas répondu aux propositions de rencontres pour discuter du projet.

J'espère que l'Action boréale choisira de construire avec nous plutôt que de démolir sans connaître notre proposition , affirme M. Matte, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Jean-Maurice Matte qualifie le communiqué de presse de l'Action boréale de « réducteur, négatif et contre-productif ».