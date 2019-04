Les maternelles 4 ans à un kilomètre des garderies subventionnées

Qu'il le veuille ou non, le gouvernement Legault peut difficilement éviter d'ouvrir de nouvelles classes de maternelle 4 ans près de services de garde subventionnés. Une compilation exhaustive de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ), obtenue par Radio-Canada, nous apprend qu'une distance médiane d'un kilomètre seulement sépare les classes actuelles et futures d'une garderie subventionnée.

En janvier, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe promettait que son gouvernement éviterait d’implanter les nouvelles maternelles près des garderies. Tout récemment à l’étude des crédits budgétaires de son ministère, il précisait qu’il s’agit plutôt de « choisir l’endroit où ce sera davantage complémentaire ».

On n’est pas fou non plus, on ne choisira pas le pire pour mettre des garderies ou des CPE en péril quand on peut faire autrement. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec, lors de l’étude des crédits budgétaires 2019-2020

Le croisement des données de la FIPEQ, calculées à partir de la latitude et de la longitude des services de garde et des écoles, indique que la distance médiane de CPE et de garderies privées subventionnées avec plus de 200 nouvelles classes annoncées en février s’établit à 1,3 kilomètre.

Par exemple, l'école Saint-François-d’Assise à Trois-Rivières se trouve à un peu plus d'une centaine de mètres de marche du CPE La Maisonnée; scénario semblable pour l'école Jean XXIII et le CPE Bambin Club, à l'Ange-Gardien.

« N’importe quoi »

La présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon, explique avoir fait cette enquête, qui ne révèle « rien d’étonnant » selon elle, puisque le ministre Mathieu Lacombe s’était avancé sur le sujet.

« Leur plan n’est pas détaillé, déplore-t-elle. […] Ça fait seulement démontrer que c’est un peu n’importe quoi de dire : "On va s’assurer de la distance". » Il semble en effet difficile d'ouvrir des classes de maternelle 4 ans dans des écoles loin des garderies, alors que les municipalités sont organisées autour de services de proximité.

De toute manière, les CPE ont toujours été près des écoles; ce sont des quartiers résidentiels. Nous sortir que, géographiquement, ça allait respecter la complémentarité, c’est n’importe quoi. Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec

Pour la FIPEQ, la notion complémentarité n’est plus respectée avec l’offre généralisée de la prématernelle, plutôt que l'offre limitée aux milieux défavorisés. Les données montreraient donc, à première vue et d’après le syndicat, l’absence d’effort pour répartir autrement les maternelles 4 ans.