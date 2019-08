Les participants de Pacifique en chanson 2019 maintenant connus

Qui sont ces courageux qui feront vibrer la langue de Molière?

STRANGER BREW

Le groupe Stranger Brew en est à sa deuxième participation à Pacifique en chanson. (de gauche à droite : Jory Fernstrom bassiste, Ghislaine Doté chanteuse et Jonathan Eltis guitariste et compositeur) Photo : Conseil Culturel et Artistique de la Colombie-Britannique

Ma passion pour le français est profonde. Quand j'étais petit j'écoutais beaucoup de musique en français. Jonathan Eltis, guitariste et compositeur

Bien que le français ne soit pas la langue maternelle de Jonathan Eltis, guitariste et compositeur de Stranger Brew, il s'assure qu'elle a une place toute aussi importante que l'anglais au sein du groupe. « Il est difficile parfois de garder la pratique du français à Vancouver » avance le musicien. Stranger Brew n'en est pas à sa première expérience sur les planches de Pacifique en chanson. L'année dernière, le groupe, qui était seulement composé de Jonathan Eltis à la guitare et Ghislaine Doté à la voix, n'a pas remporté les honneurs. Cette année, Stranger Brew s'arme d'un bassiste. Le trio va jouer de nouvelles compositions qui « sont plus dynamiques que l'année dernière où on jouait plus des balades. Et les textes sont meilleurs », ricane Jonathan Eltis. Le groupe est heureux de pouvoir partager sa passion pour la musique et pour le français.

FRANÇOISE THIBAULT

La chanteuse Françoise Thibault sera sur la scène du concours Pacifique en chanson Photo : Conseil Culturel et Artistique de la Colombie-Britannique

C'est un retour au français pour Françoise Thibault. L'interprète du Nouveau-Brunswick avait quelque peu mis de côté sa langue maternelle pour explorer la culture anglophone qui, à l'époque, « semblait plus attrayante » avoue-t-elle..

Ma mère m'a dit "n'oublie pas que le français est la langue de ton coeur!" Françoise Thibault, interprète

Après quelques exercices de rétrospection et quelques succès chantés lors de soirées karaoké, elle reprend son micro et revient à ses racines. « C'est aussi une belle occasion de découvrir la communauté francophone de Vancouver », pense la jeune femme. Ce n'est pas qu'elle ignorait l'existence de la francophonie britanno-colombienne, mais elle y porte maintenant une attention plus particulière. Le retour au français est aussi une façon de s'exprimer puisque « les langues décrivent des réalités qui sont uniques », signale Françoise Thibault. L'interprète tentera de faire sa marque avec des chansons qui parlent de femmes héroïques, d'âmes perdues et de force de caractère. Des chansons qui « donnent des émotions fortes », mentionne-t-elle.

AUTOHEART

L'auteur-compositeur-interprète AutoHeart sera de la soirée Pacifique en chanson avec sa cape et un instrument hors du commun. Photo : Conseil Culturel et Artistique de la Colombie-Britannique

C'est après un voyage à l'île de la Réunion qu'Autoheart a eu la piqûre pour la musique francophone. Originaire de Saint-Boniface au Manitoba, l'auteur-compositeur-interprète n'a pas eu de difficulté à créer en français. Pour lui, ce n'est pas le folklore de la musique franco-canadienne qui l'interpelle, mais plutôt la chance de faire entendre une minorité avec un son différent. D'ailleurs, ses influences, qui valsent entre des figures féministes tel Safia Nolin du Québec et Angèle de la Belgique, démontrent bien son envie de représenter la diversité. Pour le concours Pacifique en chanson, Autoheart réserve quelques surprises au public, dont un instrument qui sort de l'ordinaire.

La langue française a plusieurs facettes et je veux le démontrer. Autoheart, auteur-compositeur-interprète

BRIGITTE DESJARDINS

Brigitte Desjardins fera entendre ses tambours et cymbales lors du concours Pacifique en chanson Photo : Conseil Culturel et Artistique de la Colombie-Britannique

Le Grand Nord canadien nous offre une participante qui, tout nouvellement, s'est mise à la guitare et à la composition, en plus de déjà savoir jouer de la batterie. Brigitte Desjardins s'est aventurée au Yukon il y a de cela quelques années et y a trouvé une communauté francophone très ouverte, ce qu'elle a apprécié puisqu'elle ne parlait pas anglais à l'époque.

La musique est une belle façon d'échanger entre cultures Brigitte Desjardins, auteure-compositrice-interprète

Un échange que la musicienne entretient lors de spectacles avec les communautés autochtones du Yukon. Elle propose un mélange de musique folklorique aux couleurs du Québec, mais aussi cajun. « J'ai passé beaucoup de temps en Louisiane et je m'y suis sentie comme à la maison », affirme-t-elle. Selon la percussionniste, « peu importe d'où nous venons, nos racines francophones nous réunissent . »

PACIFIQUE EN CHANSON, LA PREMIÈRE ÉTAPE

Le concours Pacifique en chanson est la première étape pour accéder au Chant'Ouest, où des représentants de chaque province de l'Ouest tentent de se faire remarquer. Les gagnants du Chant'Ouest représentent ensuite l'Ouest canadien au Festival international de la chanson de Granby.