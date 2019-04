La prison pour les deux agresseurs de Zach Noureddine qu'ils avaient battu à mort

Patrick Smith a été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 12 ans pour le meurtre non prémédité.

Matthew Moreira a quant à lui reçu une peine de 13 ans de prison ferme pour vol et homicide involontaire. Il avait été jugé en même temps que son coaccusé.

Les deux hommes de 28 et 34 ans avaient été reconnus coupables à l'issue de leur procès en novembre 2018. Durant le procès, la Couronne avait expliqué au jury que les deux individus ne voulaient que voler le journaliste, mais que l'altercation entre les agresseurs et la victime avait évolué en une attaque brutale motivée par la haine .

Le procès de leur présumé complice de 32 ans, William Cummins, aura lieu à l'automne relativement à cette affaire.

Dans sa sentence, le juge Suhail Akhtar de la Cour supérieure de l'Ontario a notamment rappelé que Zack Noureddine leur avait imploré la pitié après avoir été sauvagement frappé à la tête à coups de pieds répétés .

La Couronne, qui demandait la prison à vie pour les deux hommes sans droit de libération avant 12 et 14 ans, paraissait satisfaite d'avoir presque obtenu ce qu'elle réclamait.

La défense de Patrick Smith demandait la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 10 ans et celle de Matthew Moreira, une peine de 5 ans ferme.

Le père de la victime, Hassan Noureddine, a déclaré à la presse qu'il aurait espéré des châtiments plus sévères. Ces deux peines de prison ne me ramèneront jamais mon fils de toute façon et notre famille devra vivre sans lui pour le reste de nos vies , a-t-il ajouté.

M. Noureddine s'est néanmoins réconforté à l'idée que son fils ait pu sauver les vies de sept personnes grâce au don de certains de ses organes.