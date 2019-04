Candiac lance un grand projet immobilier axé sur le développement durable

La Ville de Candiac, juste au sud de Montréal, lance un projet immobilier de 1 milliard de dollars qui met l'accent sur le transport en commun et le développement durable. Situé en bordure des autoroutes 15 et 30, « c'est un quartier qui va favoriser la mobilité durable et la mixité d'usage, avec une grande place publique », signale le maire Normand Dyotte. « C'est un milieu de vie qu'on crée. »