Le Gatinois Phil G. Smith lance un premier album « conçu pour la scène »

Galvanisé par le son tonitruant et l'ambiance rassembleuse des festivals aux États-Unis, Philippe Gaudreault a voulu créer une version bien à lui du nouveau country et ce, en français s'il-vous plaît. Son premier album, On fait du country, est lancé lundi soir, chez lui, en formule cabaret dans le foyer de la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau.

Après la parution de son EP éponyme en 2017, Philippe Gaudreault, alias Phil G. Smith, s’est promené entre le Québec et les États-Unis, s’arrêtant sur le chemin pour jouer quelques accords ici et là. J’ai vraiment pris goût à la scène et je me suis demandé : ''Qu’est-ce que j’ai envie de chanter pour avoir du fun sur scène?'' .

Sur sa route, l’auteur-compositeur-interprète originaire de l’Outaouais s’est accroché les pieds dans quelques festivals country aux États-Unis, mesurant ainsi l’ampleur du phénomène. Aller là-bas, ça allait de soi pour m’inspirer et écrire des chansons , explique-t-il.

C’est quelque part au milieu d’une foule, se plaisant à chanter les refrains qu’il connaissait trop bien, que l’artiste a imaginé un spectacle où l’écho de ses chansons résonnerait lui aussi dans le public.

L’ensemble de l’album s’est précisé dans les arrangements, dans les textes aussi , remarque Philippe Gaudreault.

Il revient ainsi à la maison lundi soir, à Gatineau, brandissant un premier album complet conçu pour « rassembler » le public. On fait du country est le fruit d’une collaboration avec le réalisateur John-Anthony Gagnon-Robinette, un résultat dans lequel le duo espère que les gens se reconnaîtront.

C’est un mélange d’énergie festive et de rétrospection, dans un son country rock américain. Phil G. Smith, auteur-compositeur-interprète

Inspirées de sa vie et des endroits qu’il a visités, les chansons de Phil G. Smith comportent des références à la région de l’Outaouais. Moi, je suis vraiment fan quand une chanson décrit des lieux communs, puis des personnalités, des personnages , précise celui qui va même jusqu’à nommer ses amis et les bars qu’ils fréquentent.

Le Gatinois signe les paroles et la musique (à l’exception de la chanson Trop tard ) de cette compilation entièrement en français. Le diplômé de l’École nationale de la chanson de Granby, promotion 2011, admet qu’il n’est pas toujours facile d’écrire dans la langue de Molière tout en respectant les codes et les thématiques liés à ce style de musique.

Écrire en québécois des trucs qui, moi, me satisfont et ne pas être quétaine, ça reste un défi. C’est pour ça que ça rajoute d’autant plus de fierté. Phil G. Smith, auteur-compositeur-interprète

Sans même rêver au marché américain ou européen, Philippe Gaudreault compte d’abord présenter son travail à la grandeur de la francophonie canadienne, du nord de l’Ontario jusqu’à l’est du pays.