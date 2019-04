Willie, un film inspirant sur le premier joueur noir de l’histoire de la NHL

Elvis Nouemsi

À 84 ans, Willie O’Ree est un témoignage vivant de l’évolution de la société canadienne à travers le hockey. Il a dû faire face à des insultes racistes venant de gens pour qui la présence d’un joueur de couleur sur une patinoire n’allait pas de soi.

C’est un peu par accident que Laurence Mathieu-Léger a découvert l’histoire de Willie. Elle qui a grandi à Montréal et qui a été bercée par le hockey ne savait pas qui était Willie O’Ree avant que son ami Brian McBride ne lui en parle.

La réalisatrice Laurence Mathieu-Léger Photo : Radio-Canada

Elle a mis de côté sa carrière de correspondante à New York pour le Guardian après l’élection de Donald Trump et a choisi de faire de cette histoire son premier film.

Je ne savais pas qui était le premier Noir dans la Ligue nationale de hockey. Alors j’ai trouvé ça un peu troublant, parce que je sais c’est qui est Jackie Robinson. Laurence Mathieu-Léger, réalisatrice

Brian m’a aussi parlé du fait qu’il y avait un mouvement à Fredericton pour que Willie soit intronisé au le Temple de la renommée, dit-elle. Je me suis dit : ''Il n’est pas déjà au Temple de la renommée? Ça fait 60 ans déjà!

Bien qu’il fasse désormais partie de l’histoire du hockey, Willie O’Ree n’aurait peut-être jamais tenté une carrière professionnelle au hockey s’il n’avait pas expérimenté le racisme dans le baseball.

Willie O'Ree, dans l'uniforme des Bruins de Boston, en 1960 Photo : Associated Press

Originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, il s’était rendu en Georgie en 1956 pour un camp de baseball.

L’intensité de la ségrégation raciale et le niveau de violence faite aux Noirs l’ont poussé à revenir au Canada et à se consacrer entièrement au hockey, un sport qui a évolué avec le temps, mais dans lequel beaucoup reste à faire.

Willie O’Ree estime que la situation a beaucoup évolué, mais qu’il reste malgré tout du travail à faire. Photo : Radio-Canada

Ça existe toujours, le racisme, les préjugés et l’ignorance, constate M. O’Ree. C’est toujours présent. Je pense que ça prendra du temps avant que les gens regardent une personne, et la regardent en tant qu’individu et non en fonction de la couleur de sa peau.

La chose que j’ai apprise de Martin Luther King c’est qu’il ne faut pas juger quelqu’un en fonction de la couleur de sa peau, mais par son comportement […] Et quand je me lève le matin je ne vois pas un homme noir, mais seulement un homme. Willie O’Ree, membre du Temple de la renommée du hockey

Si Willie O’Ree a très tôt connu le racisme dans sa vie, il a également très tôt expérimenté l’amitié interraciale.

Le film de Laurence Mathieu-Léger s’appuie notamment sur des images d’archives qui montrent que la quasi-totalité des amis d’enfance et de jeunesse de Willie sont des Blancs. Ce sont d’ailleurs les Sansom, un couple blanc de Fredericton, qui ont lancé une campagne pour l’entrée de Willie O’Ree dans le Temple de la renommée du hockey.

C’est une démarche qui est en tout point semblable à celle de Laurence Mathieu-Léger.

Elle souhaite que son film soit vu au-delà du monde du hockey et qu’il aide à la banalisation de la diversité dans la société, car aujourd’hui encore de jeunes joueurs issus de la diversité qui rêvent de pratiquer leur sport préféré sont la cible d’injures et d’attaques racistes sur les patinoires.