Les abeilles sauvages se nourrissent de fleurs différentes selon leur sexe

Les femelles et les mâles de dizaines d'espèces d'abeilles sauvages butinent des fleurs très différentes pour se nourrir, montrent les observations de biologistes américains.

Dans leurs travaux, le chercheur Michael Roswell et ses collègues ont évalué les différences entre les préférences florales des abeilles mâles et femelles dans les prairies semi-naturelles du New Jersey, aux États-Unis.

L’État du New Jersey abrite environ 400 espèces d'abeilles sauvages.

L’équipe a observé 18 698 spécimens d'abeilles appartenant à 152 espèces se nourrissant de 109 espèces de fleurs.

Le saviez-vous? Il existe plus de 25 000 espèces d'abeilles sur la planète et environ 800 d'entre elles sont présentes au Canada.

En ayant une meilleure idée de ce qui attire les abeilles aux différentes espèces de fleurs, nous pourrons peut-être mieux intervenir en matière de conservation des abeilles. Michael Roswell, université Rutgers

Une femelle abeille de l'espèce Agapostemon virescens sur une opuntia. Photo : Université Rutgers/New Brunswick/Michael Roswell

Bien que le rapport mâle/femelle soit très variable d'une espèce d'abeilles à une autre, environ 18 % des spécimens étudiés étaient des mâles.

« Les abeilles femelles construisent, entretiennent, récoltent de la nourriture et défendent les nids, tandis que les abeilles mâles cherchent principalement des partenaires », explique Michael Roswell.

Les deux sexes boivent du nectar floral pour se nourrir, mais seules les femelles collectent le pollen servant de nourriture aux jeunes abeilles, donc elles butinent plus que les mâles. Michael Roswell

Ainsi, si les abeilles femelles et mâles sont d'importants pollinisateurs, les femelles sont plus prolifiques parce qu'elles passent plus de temps à butiner les fleurs.

En outre, les mâles semblent préférer ou éviter certaines plantes à fleurs qui ne produisent que du pollen et non du nectar.

En outre, cette connaissance pourrait aider à maintenir la diversité génétique des populations d'abeilles, puisqu’avant l'accouplement, les mâles de certaines espèces partent de la région où ils sont nés.

Cibler leurs préférences florales pourrait ainsi aider à maintenir certaines populations. Michael Roswell

Le détail de cette étude est publié dans la revue PLoS ONE (Nouvelle fenêtre) (en anglais).