Les Raiders de Prince Albert en finale de la WHL

Les Raiders de Prince Albert ont rendez-vous avec les Giants de Vancouver en finale de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL). À l'enjeu : l'obtention de la coupe Ed Chynoweth et une participation à la coupe Memorial à Halifax.

Pour les Raiders, il s’agit d’une première depuis 1985. Cette année-là, l’équipe avait justement remporté les séries éliminatoires dans la WHL avant de triompher au championnat canadien.

Après avoir battu les Red Rebels de Red Deer, les Blades de Saskatoon et les Oil Kings d’Edmonton, Prince Albert a rendez-vous avec les Giants de Vancouver. Ces derniers ont éliminé les Thunderbirds de Seattle, les Royals de Victoria et les Chiefs de Spokane.

Horaire de la finale de la WHL : Match 1 : vendredi 3 mai à Prince Albert

Match 2 : samedi 4 mai à Prince Albert

Match 3 : mardi 7 mai à Vancouver

Match 4 : mercredi 8 mai à Vancouver

Match 5 : vendredi 10 mai à Vancouver*

Match 6 : dimanche 12 mai à Prince Albert*

Match 7 : lundi 13 mai à Prince Albert*

*si nécessaire

Lundi, au lendemain de leur qualification pour la finale, deux joueurs des Raiders ont vu leur dernière semaine de travail être soulignée par les dirigeants de la WHL.

Le gardien de but Ian Scott a été nommé gardien de but de la dernière semaine. Celui qui est un espoir des Maple Leafs de Toronto a remporté trois de ses quatre joutes, en maintenant une moyenne de buts alloués à 2,00 et un pourcentage d’arrêts de 0,935.

Choix de première ronde des Raiders en 2014, Ian Scott appartient aux Maple Leafs de Toronto. Photo : Radio-Canada

Son coéquipier Aliaksei Protas a quant à lui reçu le titre de joueur de la dernière semaine en vertu d’une récolte de six buts et une passe en quatre matchs. Le natif du Bélarus en est à sa première saison en Amérique du Nord.

Un rouleau compresseur

En saison régulière, les Raiders ont dominé la WHL avec une récolte de 112 points, dont 54 victoires en 68 matchs.

La formation dirigée par Marc Habscheid a commencé l’année en force en remportant 19 victoires de suite, passant bien près d’égaliser un record datant de 1967 pour le plus grand nombre de victoires consécutives au cours d’une même saison.

Les Giants ont quant à eux remporté 48 joutes, pour un total de 101 points.

Les deux équipes ont croisé le fer à une seule reprise cette saison. Le 24 janvier, Vancouver l’avait emporté 3 à 1.