Vivre avec la sclérose en plaques en gardant espoir

Christine Dionne a toujours été très active. Elle est professeure d’éducation physique à l’école secondaire Jean-Nicolet, en plus de pratiquer plusieurs sports et de s'entraîner au gym.

Rien ne laissait présager le diagnostic qui l’a frappée il y a maintenant un peu plus d’un an.

La neurologue me parlait et je n’étais plus vraiment là. Tout ce que je me disais, c’est : La sclérose en plaques, je fais quoi avec ça, j’ai 27 ans, est-ce que je vais bien aller, c’est quoi la suite des choses?”

La maladie s’est manifestée par des engourdissements dans les doigts que Christine croyait lié à une chute au hockey de terrain. Les engourdissements se sont propagés à son bras, son ventre et à sa jambe.

Une fois prise en charge par les spécialistes, elle a rapidement reçu le diagnostic de sclérose en plaques.

Quand je suis sortie du bureau de la neurologue, vraiment, comme dans les films, les genoux m’ont lâché, je suis tombée au sol. J’étais avec une amie. Elle m’a relevée, elle m’a dit: "Viens-t-en, on continue."

Christine Dionne s’est non seulement relevée, mais elle a décidé de se démener pour la cause.

Guidée par l’espoir d’un remède

Dans le gymnase où elle enseigne, Christine Dionne donne des conseils aux adolescents avec passion et énergie. Elle adore son métier.

Honnêtement, je suis hyper chanceuse, malgré que j’aie eu le diagnostic, je trouve que je vais super bien , affirme celle qui continue à jouer au hockey de terrain et à s’entraîner plusieurs fois par semaine.

Christine Dionne a aussi décidé de mettre de son temps et de son énergie dans une campagne de financement aux profits de la recherche sur la sclérose en plaques.

Si je peux donner cette petite parcelle d’énergie que j’ai encore et que j’espère garder, tant mieux, je vais avoir l’impression d’être un acteur principal de ma maladie , dit-elle.

Quand j’ai eu le diagnostic, je me suis fait une promesse à moi-même : que c’était devenu mon champ de bataille, que c’était rendu la cause pour laquelle j’allais donner du temps. Christine Dionne

La jeune femme, qui habite à Trois-Rivières, a décidé d’organiser un spectacle d'humour animé par Philippe Bond. Avec la vente de billets et les dons, elle espère amasser 16 000 $.

Les humoristes ont accepté d’y participer gratuitement. Pour payer la salle, Christine a passé les derniers mois à trouver des commanditaires. Elle compte remettre 100 % des profits de la soirée à la Société canadienne de la sclérose en plaques. L'événement coïncide avec le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.

Christine Dionne a peu de contrôle sur la maladie, mais elle tient à faire sa part en amassant des fonds pour la recherche.

J’ai l’impression de m’impliquer dans mon futur à moi, dans ma maladie, dans ce qui peut m’arriver , explique-t-elle.

Elle espère que la recherche permettra un jour de trouver une façon de guérir la maladie et de lui assurer un avenir en santé.

Le spectacle Juste pour la SP aura lieu le 10 mai au complexe Laviolette, à Trois-Rivières. La soirée sera animée par l'humoriste Philippe Bond. Les autres invités sont Gab Dagenais, Jean-Claude Gélinas et Alexandre Bisaillon.

Profiter de chaque moment, malgré la maladie

La jeune femme originaire de La Visitation-de-Yamaska a toujours mordu dans la vie, mais là, elle savoure encore plus chaque moment, car elle sait que son état pourrait se détériorer.

À chaque crise, on risque d’avoir des séquelles. Ma dernière crise m’a laissé des séquelles à la main gauche, elle est tout le temps engourdie, mais je n’y pense pas vraiment , raconte celle qui préfère miser sur le positif.

Christine Dionne était ravie d’avoir l’occasion de nous parler du spectacle-bénéfice qu’elle organise, mais ce n’était pas sans conséquence pour elle. Quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, quand il fait chaud, les symptômes ressortent , explique-t-elle.

Le fait que vous veniez filmer durant mon cours, qu’on fasse l’entrevue, j’avais un léger stress quand même, alors quand je marchais dans l’école aujourd’hui, j’avais les jambes qui engourdissaient tout le temps un peu, comme si j’avais des fourmis dans les jambes.

Le dos lui pique si elle prend une douche trop chaud et le frottement de ses vêtements sur sa peau est parfois très désagréable, mais elle dit que ce n’est rien de majeur .

Elle se considère chanceuse. Ce sont des choses avec lesquelles je peux vivre facilement.

Je vis au jour le jour, je n’ai pas le choix, ça ne me tente pas de m’inquiéter pour le futur et ça m’amène un stress qui n’est vraiment pas bon pour la maladie. Christine Dionne

Les médicaments qu’elle prend peuvent aider à repousser les crises ou à les rendre moins fortes.

Quand je suis fatiguée, je m’arrête. Je dors, je n’ai pas le choix. La fatigue, c’est vraiment le plus gros facteur invalidant pour la sclérose en plaques.

Avoir un mode de vie sain, en évitant le stress et la fatigue, est recommandé pour tout le monde. Mais Christine est en quelque sorte obligée d’adopter ce mode de vie.

Depuis qu’elle a reçu le diagnostic de sclérose en plaques, Christine Dionne continue à mordre dans la vie, mais avec une nouvelle perspective.

Le temps s’est vraiment ralenti pour me permettre d’apprécier chaque petit moment que je vis.

La sclérose en plaques (SP) en chiffres Le Canada affiche l’un des plus haut taux de sclérose en plaques du monde.

Au Québec, près de 20 000 personnes vivent avec cette maladie.

En général, la SP se déclare chez des personnes âgées de 20 à 49 ans.

La sclérose en plaques atteint trois fois plus de femmes que d’hommes. Source : Société canadienne de la sclérose en plaques

Un coup de pouce apprécié

Inspirante , c'est ainsi que la directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques section Mauricie, Francine Lamarche, décrit Christine Dionne.

Elle sait à quel point c'est du travail d'organiser une activité de financement et elle admire sa volonté d'organiser un spectacle d'humour.

L'événement se déroule pendant le mois de la sclérose en plaques.

Francine Lamarche affirme qu'il est pertinent de faire de la sensibilisation, parce qu'il y a encore de la méconnaissance au sujet de la sclérose en plaques.

Les gens associent souvent cela au fauteuil roulant, mais les principaux symotômes de la sclérose en plaques, ce ne sont pas les troubles de la mobilité, c'est la fatigue [et] la perte d'énergie. Il y a énormément de symptômes, donc les gens peuvent avoir la sclérose en plaques et ça ne paraît pas, donc les gens ne se sentent pas concernés par la maladie , explique-t-elle.

La directrice de la section Mauricie constate que la recherche progresse. La maladie est de plus en plus connue, ce qui permet de développer des moyens pour que les gens atteints de la SP puissent avoir une meilleure qualité de vie, moins de symptômes et parfois même récupérer des fonctions qu'ils avaient perdues.

Il y a de nouveaux outils qui se développent dans plusieurs domaines en même temps, ce qui fait que c'est encourageant. Francine Lamarche, directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques

Elle ajoute que le fait d'avoir un traiement plus hâtif, ça fait que la maladie est au ralentie et évolue moins rapidement et les gens peuvent continuer à avoir une vie active dans la société .

Afin d'amasser des fonds pour la Société canadienne de la SP, une marche de l'esoir aura lieu le 26 mai à Trois-Rivières et Dummondville.

L'organisme a laissé tomber la traditionnelle vente d'oeillets qu'elle tenait depuis plus de 40 ans.

Ce changement a donné place à une nouvelle campagne intitulée Savourez pour stopper la SP. Il sera possible, notamment dans 16 restaurant de la Mauricie, de choisir le plat associé à la campagne de la SP et une partie du coût du repas sera remis à l'organisme.