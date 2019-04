Émilise Lessard-Therrien luttera contre le projet de Gazoduq

Le passage de ces gazoducs, c'est de se rendre complice de plus d'exploitation d'hydrocarbure, beaucoup de gaz de schiste dans ce cas-là, déplore-t-elle. Donc moi, je pense qu'on a un rôle à jouer, l'Abitibi-Témiscamingue, dans le début actuel autour du projet de GNL Québec et de Gazoduq.

Elle se réjouit de la diversité des groupes qui s'organisent actuellement pour bloquer le projet. Les gens se mobilisent, posent des questions qui sont pertinentes et nous c'est davantage auprès de ces groupes avec lesquels on collabore plus étroitement , affirme-t-elle.

Elle invite les municipalités à faire preuve de prudence lorsqu'elles se feront présenter de potentielles retombées financières par l'entreprise. Il faut vraiment aller au fond de l'affaire puis ne pas se laisser impressionner par des belles paroles, puis des promesses de redevances , explique-t-elle.

Samedi, la députée avait pris part à la manifestation à Rouyn-Noranda dans le cadre du Jour de la terre. Elle se réjouit de l'ampleur de la mobilisation citoyenne en région pour la lutte aux changements climatiques.