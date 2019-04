Les travaux du futur CHSLD de Granby sont lancés

À l'hôpital de Granby, on a une résidence pour personnes âgées dans l'hôpital. Il y a un étage qui a été converti en soins de longue durée, ce qui pour moi est inadéquat dans les circonstances. Ce n'est pas la vocation initiale d'un hôpital, alors on va prendre les gens de l'hôpital qui vont être déménagés au CHSLD, tout comme une portion des résidents d'Horace-Boivin, à Waterloo, et il y a aura un ajout de 56 nouvelles places , a résumé le député de Granby, François Bonnardel.

Le futur CHSLD sera construit au coût de 50 millions de dollars aux côtés de l'hôpital. Au CHSLD Horace-Boivin, à Waterloo, 22 lits seront conservés.