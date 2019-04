Une plaie de lit grave mène à la révision du programme des soins de plaies à Vitalité

Le réseau de santé Vitalité revoit son programme de soins de plaies de pression après qu'une patiente en a développé une de stade 4, le plus avancé. Depuis la médiatisation de l'histoire de Leola Chiasson Hawkins, l'institution a formé la totalité de son personnel et cherche à uniformiser ses pratiques.

En juillet 2018, Steven Hawkins rend public l’histoire de sa mère, Leola Chiasson Hawkins. Il a découvert une terrible plaie de lit de stade 4 au bas du dos de celle-ci alors qu'elle est hospitalisée. C’était quelque chose que je n’avais jamais vu , se rappelle-t-il encore. Mme Hawkins était entrée à l'hôpital en février 2018 après s'être cassé une hanche.

Les derniers mois ont été très durs. Même ma mère avait de la misère. Quand tu es alitée 14 mois dans un lit d’hôpital, c’est dur. Elle me disait qu'elle vivait un martyr. Je lui disais : "Maman on essaie de te ramener à la maison". C’était ça notre but. Steven Hawkins

M. Hawkins avait dénoncé les soins médicaux prodigués à sa mère. Il avait aussi déposé une plainte au réseau de santé Vitalité.

Steven Hawkins, le fils de Leola Chiasson Hawkins, a dénoncé les soins prodigués à sa mère en juillet 2018. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Une plaie de lit qui force le réseau à changer ses pratiques

Sa plainte a été entendue. Oui ç’a déclenché une mise au point du réseau, déclare Jenny Toussaint, directrice régionale des soins intensifs et du programme Coeur en santé au réseau de santé Vitalité. C’est vraiment là que j’ai été chargée de projet pour améliorer la pratique et la standardiser.

On a revu le programme tout au complet, poursuit Mme Toussaint, pour s’assurer que ça ne se reproduise plus, puis qu’on minimise les risques et qu’on s’assure que le patient a vraiment le bon traitement au bon moment pour éviter d’avoir des plaies de stade 4.

Disparités au réseau de santé Vitalité

En octobre 2018, une équipe multidisciplinaire du réseau de santé Vitalité révise le programme de soins de plaies de pression.

Jenny Toussaint, directrice régionale des soins intensifs et du programme Coeur en santé au réseau de santé Vitalité, croit qu'une uniformisation du système était de mise. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

L'équipe se rend compte que la pratique n’est pas la même d’un établissement à un autre. Les données étaient disparates. C’est vraiment en fonction de la compréhension du programme en tant que tel par nos employés. Les façons de documenter et de rapporter les incidents de plaies de pression [...] étaient différentes, admet Jenny Toussaint. Ça ne veut pas dire qu’il y avait un établissement pire qu’un autre.

Il y avait une grosse disparité dans la pratique, les évaluations, les plans de traitements, [parce] que le personnel n’était pas formé en conséquence. Jenny Toussaint, directrice régionale des soins intensifs et du programme Coeur en santé au réseau de santé Vitalité

Depuis, le réseau a formé le personnel de tous ses hôpitaux. Auparavant, c’était 54 % du personnel qui l’était, ajoute-t-elle. On a fait une mise à jour du programme pour s’assurer d’avoir les meilleures pratiques et les standardiser.

Mieux prévenir les plaies

Vitalité a mis l’accent sur les meilleures pratiques de prévention, explique Jenny Toussaint. Les plans de soins, la manière dont on soigne les plaies et comment on les prévient sont standardisés à travers le réseau. On a aussi fait une révision de tout l’équipement au réseau de santé Vitalité pour s’assurer que les patients les plus à risque reçoivent le meilleur équipement.

Le réseau de santé Vitalité souhaite avoir une diminution supplémentaire de 5 % des plaies de pression au sein de ses hôpitaux d’ici 2020. Photo : Getty Images / Adrian Hancu

Des changements aux processus d’évaluation des plaies de lit ont été apportés. Des initiatives ont aussi été mises en avant, comme l’achat d’équipement pour traiter et prévenir les plaies. La mobilisation et la nutrition sont importantes. Il faut prévenir l’humidité. Il y a aussi de nouveaux équipements comme les surfaces thérapeutiques : ce sont des lits spécifiques pour les patients à risque.

On a aussi mis l’accent sur le traitement des plaies de pression. Aussitôt que le patient a une petite rougeur qui est le stade 1, il y a toute une équipe multidisciplinaire qui se déplace pour voir la globalité du patient. Y a-t-il des bonnes surfaces thérapeutiques? Quels sont les risques? , indique Mme Toussaint.

Vitalité précise que ses résultats en matière de plaies de pression sont meilleurs que la moyenne nationale.

Je pense qu’on a un bon programme en place. On doit miser sur l’amélioration et la diminution des risques. Jenny Toussaint, directrice régionale des soins intensifs et du programme Coeur en santé au réseau de santé Vitalité

Le réseau s’attend à obtenir une diminution supplémentaire de 5 % des plaies de pression au sein de ses hôpitaux d’ici 2020.

Je suis fier de ma mère

Steven Hawkins se réjouit des nouvelles mesures. Toutes les améliorations qu’ils peuvent faire pour aider les plaies de lit, c’est sûr qu’elles sont appréciées. Mais il demeure sur ses gardes. Il faut qu’elles soient implantées et qu’il y ait une supervision. Il y a des affaires que j’ai vues et il y a beaucoup d’améliorations à faire.

« Je la trouve belle sur cette photo-là », dit Steven Hawkins en regardant une des nombreuses photos qu'il a prises alors que sa mère était à l’hôpital. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Sa fierté, c’est de savoir que sa mère a été à l'origine de ces changements.

Grâce à ma mère, ça n’arrivera pas à d’autres. Je suis fier de ma mère, de ce que nous avons fait pour que ça ne se répète pas à d’autres familles. Steven Hawkins

Décédée quelques mois plus tard

Leola Chiasson Hawkins est décédée le dimanche 21 avril 2019, à l’âge de 82 ans. Le samedi matin, je me suis rendu à l’hôpital et la docteure qui s'occupait de ma mère nous a dit qu'elle avait un peu d’eau sur ses poumons et qu’il y [avait] des chances qu’elle décède.

Le lendemain matin, Mme Hawkins a rendu l'âme. À 6 h elle est décédée. J’étais sur place. Malgré tous les mois que j’ai passés avec elle à l'hôpital, tu n’es jamais préparé pour quelque chose comme ça. Ça m’a brisé le coeur , raconte Steven Hawkins.

Selon Steven Hawkins sa plaie guérissait, mais elle était toujours de stade 4. C’est sûr qu’elle semblait mieux certaines fois. Mais d’autres fois, elle paraissait pire. Sur les papiers ça dit que sa plaie était de stade 4. La dernière photo que j’ai de la plaie c’est choquant à voir , dit-il.

Il croit que sa plaie de lit a précipité son décès.

La plaie a certainement contribué à son [décès]. Tu te casses une hanche, tu te retrouves à l’hôpital avec une plaie. Tu es alitée pendant 14 mois et demi, c’est sûr que ça n’aide pas. Steven Hawkins

Les images suivantes pourraient vous choquer. Photo : Radio-Canada Photo : Radio-Canada En date du 19 février, la plaie à Leola Chiasson Hawkins était de stade 4 selon ce document. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet Photo : Radio-Canada / Serge Clavet La plaie de lit de stade 4 de Leola Chiasson Hawkins, située au niveau du coccyx. Photo : Aucune/Steven Hawkins Photo : Aucune / Steven Hawkins Une photo de la plaie de lit de Leola Chiasson Hawkins prise le 14 décembre 2018. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Steven Hawkins Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Steven Hawkins Une photo de la plaie de lit de Leola Chiasson Hawkins prise le 30 mars 2019. Photo : Aucune/Gracieuseté : Steven Hawkins Photo : Aucune / Gracieuseté : Steven Hawkins

En date du 19 février, la plaie à Leola Chiasson Hawkins était de stade 4 selon ce document. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

La plaie de lit de stade 4 de Leola Chiasson Hawkins, située au niveau du coccyx. Photo : Aucune/Steven Hawkins Photo : Aucune / Steven Hawkins

Une photo de la plaie de lit de Leola Chiasson Hawkins prise le 14 décembre 2018. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Steven Hawkins Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Steven Hawkins

Steven Hawkins attend toujours des réponses de Vitalité sur ce qui a pu amener une plaie de pression à se rendre au stade 4. Combien de personnes se cassent une hanche et ont de belles vies. Ma mère s’est cassé la sienne et s’est ramassée avec une plaie de stade 4 qui a eu terriblement du mal à guérir. Là elle est décédée et elle n’était pas encore guérie. J’espère que le réseau fera mieux les prochaines fois. J’espère.

Le chagrin est bien présent, mais Steven Hawkins qui rendait visite à sa mère presque tous les jours tente de se consoler tant bien que mal. Elle a fini de souffrir. Elle a souffert terriblement. Je la voyais. Là c’est un vide parce qu’elle n’est plus là. C’était la joie de ma vie. Ma mère était mon poteau.

Le réseau de santé Vitalité n'a pas voulu commenter le cas de Leola Chiasson Hawkins.