Mise aux normes de la caserne et de l'hôtel de ville de Matane : tout est sur la glace

Cette exigence pourrait donc retarder l'ensemble du chantier de mise aux normes prévues aux bâtiments de l'hôtel de ville de Matane et de la caserne des pompiers.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, explique que c’est l’aménagement d’un accès extérieur au sous-sol de la caserne qui est en cause. On doit aménager un espace de 10 pieds par 12 pieds à l’extérieur de la caserne et là, le ministère de l’Environnement nous a demandé de faire des prélèvements de sols, donc des carottes, pour vérifier l’état du sol et, là, ils ont découvert des résidus de bois de l’ancienne époque de la scierie Price.

Les bâtiments de l’hôtel de ville comme celui de la caserne de pompiers sont en effet construits sur le site de la cour à bois de l’ancienne usine de la Price Brothers, fermée en 1958 et démolie au début des années 1960.

Les Scieries Price Brothers, Matane. Le site est maintenant occupé par des édifices municipaux ainsi que le bureau de poste. Photo : Novelty Mfg. Circa 1946 Real Photo RPPC Postcard M

Il s’agit donc d’un ancien site industriel et de sols possiblement contanimés.

L’étude géotechnique de la Ville a en effet révélé la présence de matières résiduelles, c'est-à-dire de copeaux de bois de plus d’un mètre d’épaisseur à l’endroit où un agrandissement de la caserne est envisagé.

La Ville, qui espérait lancer les travaux cette semaine, a su il y a une dizaine de jours qu’elle devra se conformer à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Nul ne peut ériger ou modifier une construction [...] s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. Extrait de la Loi sur la qualité de l'environnement

Le Ministère s’engage à donner une réponse, selon la complexité du projet, dans les 75 jours suivant la réception de la demande d’autorisation. On sait que depuis plusieurs années, que souvent ces échéanciers se prolongent , s’inquiète toutefois le maire Landry.

Implications financières

Sans autorisation du ministère de l’Environnement, Matane ne pourra pas non plus avoir droit aux subventions reçues du ministère des Affaires municipales pour financer les travaux.

L’appel d’offres concernait les deux bâtiments et c’est donc l’ensemble du chantier qui est en jeu.

M. Landry entend toutefois intervenir auprès de ministères concernés pour parvenir à une solution qui éviterait les coûts et les retards supplémentaires. C’est sûr qu’il faudra adapter les travaux, mais la priorité est de s’assurer qu’on puisse réaliser les travaux dans l’échéancier, donc on parle de six mois , admet M. Landry.

La Ville souhaitait réaliser des économies en jumelant les travaux évalués entre 3,5 et 4 millions de dollars. L’entrepreneur retenu a aussi déposé une offre en fonction de la réalisation des deux chantiers. Il devient difficile, sinon impossible de scinder les deux chantiers.

Déménagement maintenu

Le déménagement de l’ensemble des services de l’Hôtel de ville était déjà planifié puisque le chantier devait être lancé au cours des prochains jours. Le déménagement a été maintenu afin de ne pas perturber les services aux citoyens, explique le maire.

Les bureaux sont vides, tout a été déménagé dans la journée de jeudi. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Tous les services qui étaient offerts à l’hôtel de ville sont offerts à l’ancienne école Marie-Guyart pour la durée des travaux.