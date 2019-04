Des délais inconstitutionnels dans le traitement des personnes arrêtées en Alberta

Les forces policières albertaines détiennent souvent des personnes arrêtées pendant plus de 24 heures sans leur donner accès à une audience de libération sous caution, ce qui enfreint directement leurs droits constitutionnels. C'est ce qu'à découvert CBC.

Le Code criminel du Canada stipule que toute personne placée en état d’arrestation a le droit à une audience sur la libération sous caution dans les 24 heures qui suivent. Cette audience décide si elle sera remise en liberté ou détenue jusqu’à son procès.

Selon les statistiques de Justice Alberta obtenues par CBC 25 000 de ces audiences ont eu lieu à Calgary et Edmonton entre le mois de mars 2018 et le mois de mars 2019. Les délais ont été dépassés 678 fois à Calgary et 2555 fois à Edmonton, ce qui représente respectivement 6 % et 18 % des cas.

La raison pour laquelle les délais excessifs sont presque quatre fois plus nombreux dans la capitale que dans la métropole demeure inexpliquée. Le ministère de la Justice et le Service de police d’Edmonton ont refusé de commenter.

Le pourcentage de détentions inconstitutionnelles a bondi dans la province depuis que le ministère de la Justice a resserré les règles sur les audiences de libération sous caution pour interdire aux policiers d’agir au nom de la Couronne.

Consulter sous forme de texte Un tableau montre qu'il y a eu 2555 cas où les délais ont été plus longs que ce que permet la constitution à Edmonton et 678 à Calgary, entre mars 2018 et mars 2019.

« C’est inacceptable », estime l’avocat en défense criminelle, Will van Engen. « Ça ne me surprend pas, mais ça me choque ».

Il s’agit selon lui, « de priver des gens de leurs droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés de façon routinière ».

Il affirme que c’est arrivé à plusieurs de ses clients. Il sera d’ailleurs en cour le mois prochain pour défendre l’un d’entre eux.

Un système bouleversé en 2016

Autrefois, les policiers pouvaient représenter la Couronne dans une audience de libération sous caution. Les règles ont changé après qu’un récidiviste en liberté sous caution ait tué le constable David Wynn de la Gendarmerie royale du Canada.

Depuis le 25 octobre 2016, seuls les procureurs de la Couronne peuvent participer aux audiences de libération sous caution et celles-ci ne peuvent plus se tenir entre minuit et 8 h. Même si du personnel supplémentaire a été embauché, les besoins continuent de dépasser les ressources.

Une augmentation « exponentielle » des cas

Cinq mois après ces changements, Ryan Reilly a été arrêté à Edmonton et accusé de voies de faits graves et de séquestration.

Selon la Couronne, il aurait empoigné sa petite amie par la gorge, l’aurait retenue de force et l’aurait frappée si violemment contre des escaliers qu’elle a perdu connaissance.

Il a été arrêté le 4 avril 2017 et a été détenu pendant 36 heures dans une cellule où il n’y avait pas de lit et où les lumières étaient allumées en permanence avant d'avoir accès à une audience de libération sous caution.

Un an plus tard, la juge Renée Cochard a suspendu les accusations à son endroit en raison de cette violation de ses droits constitutionnels et il a été libéré.

En s'appuyant sur des témoignages de membres du Service de police d’Edmonton, la juge a conclu que le problème des détentions prolongées avait augmenté de façon « exponentielle ».

Elle a aussi noté que le service de police avait anticipé cette situation lorsque les changements au système de libération sous caution ont été annoncés, mais que le problème n'était toujours pas réglé.

« Les preuves devant moi témoignent d’un problème systémique qui persiste encore »

Renée Cochard, juge à la Cour provinciale

Le cas de Ryan Reilly en appel

La Couronne a décidé de porter en appel la suspension des accusations contre Ryan Reilly. La Cour d’appel de l’Alberta a entendu la cause au début du mois d’avril, mais n’a pas encore tranché.

« Il n’y a pas de doute que le nouveau système de libération sous caution n’est pas encore suffisant et qu’il est incapable d’assurer que tous les détenus aient accès à une audience de libération sous caution en 24 heures », reconnaît la Couronne dans un document déposé auprès de la Cour.

Elle souligne néanmoins que « le gouvernement [...] a fait preuve de diligence dans ses efforts pour résoudre le problème et a fait un progrès soutenu ».

Selon elle, du personnel supplémentaire est en fonction les jeudis et vendredis, car ce sont souvent les jours les plus occupés.

L’avocat Will Van Egen espère que la Cour rendra bientôt une décision qui fera jurisprudence.

« J’ai confiance que la Cour d’appel va voir [ce cas ] comme le profond problème que qu’elle va faire quelque chose pour le régler. Je crois qu’il faut y remédier bientôt, car ça arrive tous les jours », dit-il.

Ryan Reilly a l'intention de lancer un recours collectif de 110 millions de dollars contre le gouvernement albertain. Selon lui, la Couronne n’a simplement pas assez de procureurs pour mener les audiences de libération sous caution dans les délais prescrits. Le recours n’a cependant pas encore été lancé et aucune déclaration de la défense n’a été envoyée.

Avec les informations de Janice Johnston, CBC News