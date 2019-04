Toujours pas de date pour l'hémodialyse aux Îles-de-la-Madeleine

On ne contrôle pas tous les éléments, alors c'est très difficile pour nous d'arrêter une date, mais on s'était donné comme objectif une ouverture pour cet été et on travaille fort pour y arriver , précise la directrice des services à l'organisation clinique du CISSS des Îles, Caroline Mathieu.

Elle souligne que l'implantation du service dépend entre autres du système d'eau central, essentiel aux traitements d'hémodialyse, ainsi que de la formation du personnel.

Pour être capables de faire de l'hémodialyse, ça nous prend de l'eau pure. Un des éléments clés de ce département, c'est ce qu'on appelle le système d'eau central , explique Mme Mathieu.

Le premier appel d'offres lancé pour acquérir ce système n'a pas permis de trouver de soumissionnaire qui répondait aux exigences, ce qui a entraîné un report de l'ouverture du service.

Le deuxième appel d'offres a eu plus de succès, et le système d'eau central a pu être livré et installé au début du mois d'avril. Le système est en marche et on est en train de le piloter. C'est sûr que ça prend de la formation, ça prend des gens qui détiennent l'expertise , précise Mme Mathieu.

Le département est en bonne voie d'achèvement. La construction avance très bien, les tests d'eau sont en cours. Caroline Mathieu, directrice des services à l'organisation clinique du CISSS des Îles

Pour ce qui est de la formation du personnel, quatre infirmières du CISSS des Îles sont actuellement à Québec pour une formation de six semaines.

Il fallait s'insérer dans un calendrier et on voulait que tout le monde soit là en même temps. Il faut comprendre que Québec [chapeaute la formation pour] les Îles, mais aussi tous les [centres] satellites, tous les nouveaux employés, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc il a fallu cibler des dates et c'était pas évident , précise la directrice.

Une nutritionniste se rendra également à Québec au mois de mai pour suivre une formation d'une semaine, tout comme des techniciens en génie biomédical.

Une offre de services bonifiée

Le CISSS des Îles se prépare aussi à accompagner les patients qui nécessitent un suivi médical, sans nécessairement devoir recevoir des traitements d'hémodialyse à l'hôpital.

On est en train d'arrimer toute la trajectoire avec Québec pour consolider nos acquis ici et éviter le plus possible les aller-retour vers Québec, malgré le fait qu'il y en aura encore. Caroline Mathieu, directrice des services à l'organisation clinique du CISSS des Îles

Actuellement aux Îles, il n'y a pas d'équipe habilitée à traiter les gens suivis en mode autonome. On est capables de les suivre bien sûr, mais l'expertise néphrologique est détenue à Québec. Puisque rien n'existait aux Îles, Québec avait pris en charge toutes les consultations, tous les tests, tous les examens , explique Mme Mathieu.

Un service attendu

Les Îles-de-la-Madeleine comptent présentement une dizaine de personnes vivant avec différents degrés d'insuffisance rénale, dont certaines reçoivent des traitements d'hémodialyse à domicile. Par ailleurs, un patient qui doit recevoir des traitements d'hémodialyse en institution vit présentement à Rimouski par nécessité, mais attend l'ouverture du service sur l'archipel pour retourner y vivre.

De nombreux touristes qui souhaitent passer leurs vacances aux Îles attendent également l'arrivée de ce service. Tous les ans, on reçoit des appels de gens nous demandant si on fait de l'hémodialyse , affirme Mme Mathieu.

L'unité d'hémodialyse comptera trois chaises, en plus d'une chaise de relève, et sera située au deuxième étage de l'Hôpital de l'Archipel.

Avec les informations de Philippe Grenier