Un dernier sprint pour les candidats à la mairie de Trois-Rivières

Lundi après-midi, les quatre candidats ont répondu à l’invitation de Patrick Charlebois pour une activité au parc Champlain de Trois-Rivières.

À une semaine du scrutin et à l’occasion de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, le marathonien voulait rappeler l’importance de bouger et d’aller voter le 5 mai.

Il invite les candidats à transmettre le message en marchant, en courant ou en pédalant.

En tenant compte du taux de participation de 9 % au vote par anticipation, ce sont plus de 98 000 électeurs inscrits qui peuvent encore se prévaloir de leur droit de vote dimanche.