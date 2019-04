Le Syndicat des producteurs forestiers déclare aussi l'urgence climatique

Comme propriétaires forestiers, propriétaires en région, on est sensibles à la qualité de l'environnement , précise son vice-président, Maurice Veilleux.

Le Syndicat demande à Québec et Ottawa de mettre en place un décret afin d'abolir l'utilisation des emballages en plastique et en styromousse dans l'industrie bioalimentaire.

M. Veilleux souligne que puisque la Ville de Montréal s'apprête à légiférer en ce sens, il pourrait en être de même à l'échelle de la province, voire du pays.

Il précise que de telles décisions pourraient inciter les usines de la région à développer des alternatives à ce type d'emballage.

Si on développe des marchés pour le cartonné-ciré, on va être gagnants, notre environnement va être gagnant, les usines vont être gagnantes et, par ricochet, les producteurs vont être gagnants parce qu'il va y avoir des marchés pour notre fibre.

Maurice Veilleux, vice-président du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent